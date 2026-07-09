Operação da Polícia Militar reforça patrulhamento em Apucarana

A operação que ocorre em todo estado tem como objetivo o fortalecimento da segurança na cidade







A Polícia Militar deu início nesta quinta-feira (9) a mais uma etapa da Operação Omnis na cidade de Apucarana. A ofensiva realizada em todo Estado, visa reforçar a segurança na região e reprimir atividades ilícitas. Segundo o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana, a ação é lançada estrategicamente às vésperas de um fim de semana marcado por várias e grande circulação de pessoas na área central e em outros pontos do município.

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"A operação ela busca combater a criminalidade, com foco em crimes conta patrimônio, crimes contra a vida, bem como a captura de indivíduos foragidos da justiça", afirma o capitão Jeferson Schelbauer, subcomandante do 10º BPM.

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Além do caráter criminal, a polícia também intensificará as fiscalizações nas vias urbanas, respondendo a uma demanda crescente. "E tem também um caráter secundário, dado aos altos índices de acidentes de trânsito e problemas envolvendo as irregularidades administrativas. Também vai ter um enfoque aí administrativo com relação às irregularidades de trânsito encontradas, durante a operação", explicou o capitão.

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Além da Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal de Apucarana também atua na operação. Segundo o capitão, a operação abrangerá toda a circunscrição de Apucarana, baseando-se em inteligência e estatísticas prévias para atuar nos com maior concentração de público e para os locais onde levantamentos indicam maiores índices de criminalidade.

A operação ocorre em final de semana com vários eventos culturais. Na Praça Barbosa, 20 mil pessoas são esperadas até domingo na programação do Festão Basílica. No domingo, grande público é esperado também na programação do Festival de Inverno, na Comemoração do Dia Mundial do Rock, realizada durante toda a tarde e parte da noite na Rua Oswaldo Cruz.





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Foto: Gaby Campos/ TNOnline Foto: Gaby Campos/ TNOnline



