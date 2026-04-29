Operação da Polícia Civil prende suspeitos de tráfico em Apucarana e Mandaguari





A Polícia Civil do Paraná, por meio da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, deflagrou na manhã desta quarta-feira (29) a Operação Nexus Viridis, com foco no combate ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico na região.

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Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Apucarana e Mandaguari, além de seis mandados de prisão preventiva contra investigados suspeitos de integrar uma rede de fornecimento e revenda de entorpecentes.





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Foto: PCPR/ Montagem TNOnline Foto: PCPR/ Montagem TNOnline

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam drogas de diferentes tipos, entre elas maconha, cocaína e ecstasy. Também foram localizadas munições de calibre .40 e simulacros de arma de fogo.

A operação resultou ainda na prisão em flagrante de quatro pessoas pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.





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Segundo a Polícia Civil, as investigações tiveram início após uma prisão em flagrante registrada em junho de 2025. A partir disso, os agentes passaram a apurar a existência de uma estrutura criminosa voltada principalmente ao comércio de maconha e derivados.

O nome da operação, Nexus Viridis, faz referência à conexão estabelecida entre os investigados para viabilizar o fornecimento e a comercialização das substâncias ilícitas.

Com a ação, a 17ª SDP de Apucarana reforça o trabalho de enfrentamento ao crime organizado e ao tráfico de drogas, considerado uma das principais causas de crimes violentos na região.