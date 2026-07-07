Operação da Polícia Civil prende sete pessoas por furtos no comércio e falsas compras

Sete pessoas foram presas nesta terça-feira (7) em Apucarana durante uma operação da Polícia Civil focada na repressão a crimes patrimoniais na cidade. A ação, deflagrada pela 17ª Subdivisão Policial (SDP), cumpriu oito mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva. Do total de detidos, quatro foram alvos das ordens judiciais e três acabaram autuados em flagrante por receptação e posse irregular de munição de uso permitido.

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A ofensiva é desdobramento de duas investigações distintas conduzidas pelo setor de furtos e roubos da delegacia. Como resultado prático da operação, os agentes recuperaram cinco celulares iPhone e diversos perfumes e cosméticos subtraídos, além de apreenderem três munições de calibre 38.

A primeira linha de apuração mirou uma série de golpes envolvendo a compra de smartphones anunciados no Marketplace do Facebook. Os criminosos marcavam encontros presenciais com os vendedores sob o pretexto de finalizar o pagamento, mas fugiam com os aparelhos no momento em que os pegavam para uma suposta conferência. A polícia identificou mais de dez ocorrências com esse mesmo modo de atuação entre o final do ano passado e o início deste ano, o que resultou na prisão preventiva de um dos suspeitos. O caso é tratado como furto qualificado mediante fraude.

Já a segunda investigação foca em crimes praticados contra pelo menos três estabelecimentos comerciais da região central de Apucarana. Desse locais, foram levados cosméticos, perfumes e dois aparelhos iPhone 17. O esquema era executado por um grupo de quatro pessoas, incluindo uma adolescente, que atuavam em sequência e já possuíam extenso histórico criminal. Esses envolvidos são investigados por furto qualificado pelo concurso de pessoas, associação criminosa e corrupção de menores.

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A Polícia Civil destacou que as diligências continuam para identificar outros possíveis integrantes dos grupos criminosos, recuperar o restante dos bens subtraídos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos.