Operação da Polícia Civil prende quatro pessoas por roubo de R$ 60 mil em Apucarana





A Polícia Civil prendeu quatro pessoas na manhã desta terça-feira (18) durante a Operação Nações Unidas, que investiga um violento assalto ocorrido em maio, em Apucarana. A ofensiva, coordenada pela 17ª Subdivisão Policial (SDP) do município com apoio da 22ª SDP de Arapongas, cumpriu ainda nove mandados de busca e apreensão e tinha como alvo seis mandados de prisão preventiva. Quatro suspeitos foram localizados e detidos, enquanto outros dois permanecem foragidos.

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O crime que motivou a operação aconteceu no dia 11 de maio, em um imóvel na Rua Nações Unidas. Na ocasião, a vítima foi rendida sob a mira de armas de fogo e amarrada, tendo sua liberdade restringida durante toda a ação. Os assaltantes fugiram levando diversos aparelhos celulares, tablets, equipamentos de informática e perfumes, gerando um prejuízo estimado em R$ 60 mil.

As investigações conduzidas pelo Setor de Furtos e Roubos de Apucarana revelaram que os criminosos são de Arapongas e agiam de forma premeditada, com uma estrutura dividida em tarefas. Embora apenas dois homens tenham entrado no imóvel para executar diretamente o assalto, a polícia identificou uma rede de apoio logístico. Dias antes do crime, membros do grupo viajaram a Apucarana para monitorar o local e planejar a ação. Após o assalto, essa mesma rede prestou auxílio na retirada e no transporte dos bens roubados.

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A polícia também conseguiu reconstruir parte da dinâmica de fuga da quadrilha. Ao tentarem deixar Apucarana, o veículo utilizado pelos executores, um Citroën C4 Pallas, apresentou uma pane mecânica. Para dar continuidade à fuga, eles receberam apoio de comparsas que estavam em um Volkswagen Fox preto e, posteriormente, em um Volkswagen Gol.

Os investigados devem responder pelo crime de roubo majorado, qualificado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para capturar os foragidos, recuperar os itens subtraídos e identificar a possível participação de outras pessoas no esquema criminoso.

Foto: Reprodução/PCPR Foto: Reprodução/PCPR



