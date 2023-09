Operação da Polícia Civil apreende 32 notas falsas e prende três

Três pessoas foram presas no final da tarde desta quarta-feira (27) pela Polícia Civil durante uma operação contra o tráfico de drogas realizada no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pelo delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues.

continua após publicidade

Três residências do bairro foram alvos de mandados de busca e apreensão. Na primeira casa, um casal, de um homem de 28 anos e uma mulher de 26, foi preso e drogas - meio quilo de maconha e oito papelotes de cocaína - foram apreendidas. Na segunda residência, um simulacro e 32 notas de 50 reais falsas foram encontrados. O morador foi detido. No terceiro alvo, nada foi localizado.

-LEIA MAIS: Estelionatário se passa por médico e Hospital de Faxinal faz alerta

continua após publicidade

Segundo o delegado, as notas falsas encontradas serão analisadas por agentes de perícia e, depois, encaminhadas à Polícia Federal. "No caso do indivíduo que foi conduzido com as notas falsas, o delegado de plantão entendeu que não haveria ali a situação de flagrante. Entendeu que primeiro seria melhor enviar as notas falsas para a Polícia Científica, para emitir o laudo, e, posteriormente a isso, todo esse procedimento será encaminhado à Polícia Federal", informou Rodrigues.

Além de todas as notas falas apreendidas, os entorpecentes e o simulacro de arma de fogo foram entregues na delegacia.

Siga o TNOnline no Google News