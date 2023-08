Operação da PM que acabou com morte visava combater o tráfico; entenda

A operação da Polícia Militar (PM), que resultou na morte de um homem de 32 anos em confronto com uma equipe da Rotam, visava combater o tráfico de drogas a manhã desta quarta-feira (16). Foram cumpridos nove mandados judiciais de busca e apreensão em vários endereços da cidade, com a localização de drogas, munições e mais de R$ 18 mil em dinheiro. Além do suspeito morto, um homem de 29 anos foi preso e outros três adolescentes apreendidos.

Em entrevista coletiva, a soldado Gabriella Xavier, do setor de Relações Públicas do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), detalhou a operação. Segundo ela, os mandados foram cumpridos em endereços da área central, Jardim Casa Grande, Jardim América e Núcleo João Paulo, entre outros bairros.

Em um dos alvos, a PM encontrou 104 porções de cocaína, 26 porções de crack e 13g de maconha, além de R$ 376 em dinheiro trocado. Dois adolescentes de 14 anos foram apreendidos na residência.

No segundo endereço, a PM localizou 26 porções de cocaína e R$ 454 em dinheiro. Um adolescente de 17 anos foi apreendido. Na terceira residência, a PM apreendeu R$ 17.292,00 em dinheiro trocado, que seria oriundo do tráfico de drogas. Um homem de 29 anos foi preso. Em outro alvo foram apreendidos 45 munições e também dois carregadores alongados.

Na quinta residência, a PM entrou em confronto com um dos alvos. Segundo a soldado Gabriella, o homem de 32 anos, identificado como Marciano Gomes da Silva, teria reagido à abordagem. A soldado afirma que no local foram encontradas drogas, munições e a arma utilizada para revidar aos policiais. No entanto, ela não detalhou a quantidade de entorpecentes, de munições e a arma em posse do homem por conta da perícia que ainda ocorre na residência.

