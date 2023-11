Operação da PM prende seis pessoas por tráfico de drogas em Apucarana

Seis pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (30) durante uma operação da Polícia Militar (PM) que visa combater o tráfico de drogas em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com acordo com os agentes, um dos presos também possuía um mandado de prisão em aberto por roubo.

A operação, foi realizada desde o início da manhã desta quinta (30), e foi coordenada pelo setor de inteligência e por equipes táticas da PM. Ainda segundo informações do policiais, ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em 10 alvos diferentes.



Além das prisões, foram apreendidos 238g de cocaína, 26g de maconha e sete pedras de crack, além de outros itens como: 14 celulares, 1 simulacro de arma de fogo e documentos de 67 pessoas diferentes, que estavam ligadas ao tráfico de drogas.

