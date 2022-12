Operação da PM prende 4 pessoas com drogas e armas em Apucarana; veja

Da Redação

Uma operação deflagrada pelos policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar de Apucarana (10º BPM), realizada nesta sexta-feira, 16, cumpriu 6 mandados de busca e apreensão que resultou na prisão de 4 pessoas, sendo 3 homens e uma mulher, além da apreensão de drogas, dinheiro e armas. Todos os mandados foram cumpridos na região do Jardim Colonial. (Assista abaixo)

De acordo com a PM, as investigações que culminaram na operação são resultado de denúncias anônimas feitas pela população ao 181.

Dos 6 alvos da operação, 3 deles continham ilícitos. No primeiro local, um homem foi preso, com 7 porções de cocaína e dinheiro. No segundo local, um casal foi preso com mais de 9 quilos de maconha, porções de crack, um revólver, um simulacro de pistola e dinheiro. Já no terceiro alvo da operação, um homem foi preso com porções de crack, maconha e dinheiro.

No total, a operação desta sexta-feira resultou na apreensão de 9,8 quilos de maconha, 44 porções de cocaína, 25 gramas de crack, um revólver, um simulacro de pistola, além de dinheiro, sem procedência comprovada.

Todo o material apreendido e as pessoas presas foram encaminhadas para a delegacia de Apucarana.

