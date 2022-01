Operação da PM Apucarana prende casal, drogas e armas

Da Redação

Na manhã desta quinta-feira (20), a equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) cumpriu mandados expedidos pelo Fórum de Apucarana, cujas denúncias e investigações começaram através de denúncias anônimas pelo WhatsApp.

De acordo com informações da PM, cinco alvos são investigados, sendo que dois já estão presos, um homem e uma mulher. Durante a operação a polícia apreendeu 295 gramas de cocaína e 15 gramas de maconha, R$ 2.988, duas balanças de precisão, uma espingarda de pressão adulterada e um revólver calibre 32.

Além disso, foi grande quantidade de munição. Na casa da mulher, segundo a equipe, foi localizada uma carabina calibre 22, adulterada de uma espingarda de pressão, com silenciador. “Essa arma faz um estrago a longa distância e foi tirada de circulação para maior segurança da sociedade”, afirma o tenente coronel Marcos José Facio.

Conforme a PM, a operação só foi possível graças ao apoio da população. “A PM de Apucarana criou um novo canal de denúncia pelo WhatsApp e através dele vem recebendo diversas ligações. Essa operação iniciou a partir das denúncias deste canal”, explica tenente coronel Facio.

De acordo com o major, para evitar aglomerações, nesta fase da operação foram investigados apenas cinco alvos. No entanto, as investigações e o cumprimento de mandados devem seguir nos próximos dias. As denúncias para a PM podem ser feitas pelo WhatsApp: (43) 99608-9469.

Os envolvidos serão levados para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana e ficam à disposição da justiça.

