Operação da PCPR mira suspeitos de tráfico de drogas em Apucarana

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Militar do Estado e da Polícia Civil de Santa Catarina, prendeu preventivamente sete pessoas, nesta quinta-feira (20), durante operação deflagrada contra organização criminosa envolvida em tráfico de drogas. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

A ação aconteceu simultaneamente nos municípios de Querência do Norte, São Pedro do Paraná, São Carlos do Ivaí e Apucarana, no Paraná, e em Palhoça, em Santa Catarina. Durante as buscas, as equipes policiais apreenderam celulares que serão encaminhados à perícia a fim de auxiliar nas investigações.

De acordo com o delegado Adilson José, as diligências iniciaram em agosto de 2022, após a apreensão de um veículo carregado com 346 quilos de maconha, realizada pela Polícia Rodoviária Federal.

“As investigações demonstraram a existência de uma organização criminosa destinada ao transporte de drogas que partiam da região do município de Porto Rico, no Noroeste do Paraná, e eram distribuídas pelas cidades de Paranavaí, Apucarana, Curitiba e para o estado de Santa Catarina”, explica.

Além disso, foram identificados pelo menos outros dois carregamentos de maconha apreendidos pela PRF que eram transportados pelo grupo, totalizando aproximadamente 2,1 toneladas de drogas nas três apreensões. As investigações da PCPR continuam a fim de identificar demais envolvidos.



DENÚNCIAS – A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra o tráfico de drogas. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

