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OPERAÇÃO POLICIAL

Operação contra quadrilha que furtava lojas no PR e SP prende três em Apucarana

Grupo investigado saía de Apucarana para cometer crimes em pequenas cidades; celulares furtados foram recuperados

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 11:19:41 Editado em 13.05.2026, 11:19:36
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Operação contra quadrilha que furtava lojas no PR e SP prende três em Apucarana
Autor Policiais civis de Presidente Prudente (SP) e Apucarana durante operação contra grupo suspeito de furtos e receptação de eletrônicos. - Foto: Divulgação PCPR

Uma operação integrada entre a Polícia Civil de São Paulo, por meio de delegacias da região de Presidente Prudente, e a Polícia Civil do Paraná, com apoio da delegacia de Telêmaco Borba e da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, resultou em três prisões na manhã desta quarta-feira (13), em Apucarana.

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A investigação apura a atuação de uma organização criminosa especializada em furtos a estabelecimentos comerciais, principalmente lojas de eletroeletrônicos em pequenas cidades dos estados de São Paulo e Paraná.

Segundo o delegado adjunto da 17ª SDP, André Garcia, os suspeitos moravam em Apucarana e viajavam até cidades do interior paulista para cometer os crimes. “Eles saíam daqui, iam até o estado de São Paulo e o alvo principal eram lojas em cidades pequenas. Praticavam furtos de celulares, notebooks e outros dispositivos eletrônicos, traziam os produtos para Apucarana e faziam a revenda”, explicou o delegado.

Durante a operação, um suspeito foi preso preventivamente e encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana. Outros dois acabaram presos em flagrante pelo crime de receptação.

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Conforme a Polícia Civil, celulares furtados durante as ações criminosas foram recuperados durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, realizados em diversos bairros da cidade.

Ainda de acordo com André Garcia, o grupo evitava agir em Apucarana por receio da atuação policial e acreditava que teria mais facilidade para cometer os furtos em municípios menores. “Foi justamente o erro deles. A Polícia Civil atua em toda a circunscrição, seja no Paraná ou em São Paulo. A quadrilha está identificada, inclusive os receptadores”, afirmou.

O delegado também confirmou que o líder do grupo criminoso seria um morador de Apucarana, preso preventivamente durante a operação.

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As investigações continuam e novas fases da operação não estão descartadas.

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