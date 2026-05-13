Operação contra quadrilha que furtava lojas no PR e SP prende três em Apucarana

Uma operação integrada entre a Polícia Civil de São Paulo, por meio de delegacias da região de Presidente Prudente, e a Polícia Civil do Paraná, com apoio da delegacia de Telêmaco Borba e da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, resultou em três prisões na manhã desta quarta-feira (13), em Apucarana.

- LEIA MAIS: Homem cai em túnel de antiga praça de pedágio ao tentar se abrigar do frio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A investigação apura a atuação de uma organização criminosa especializada em furtos a estabelecimentos comerciais, principalmente lojas de eletroeletrônicos em pequenas cidades dos estados de São Paulo e Paraná.

Segundo o delegado adjunto da 17ª SDP, André Garcia, os suspeitos moravam em Apucarana e viajavam até cidades do interior paulista para cometer os crimes. “Eles saíam daqui, iam até o estado de São Paulo e o alvo principal eram lojas em cidades pequenas. Praticavam furtos de celulares, notebooks e outros dispositivos eletrônicos, traziam os produtos para Apucarana e faziam a revenda”, explicou o delegado.

Durante a operação, um suspeito foi preso preventivamente e encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana. Outros dois acabaram presos em flagrante pelo crime de receptação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme a Polícia Civil, celulares furtados durante as ações criminosas foram recuperados durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, realizados em diversos bairros da cidade.

Ainda de acordo com André Garcia, o grupo evitava agir em Apucarana por receio da atuação policial e acreditava que teria mais facilidade para cometer os furtos em municípios menores. “Foi justamente o erro deles. A Polícia Civil atua em toda a circunscrição, seja no Paraná ou em São Paulo. A quadrilha está identificada, inclusive os receptadores”, afirmou.

O delegado também confirmou que o líder do grupo criminoso seria um morador de Apucarana, preso preventivamente durante a operação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As investigações continuam e novas fases da operação não estão descartadas.