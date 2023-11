Operação contra pirataria é realizada em Apucarana; saiba mais

Equipes da Rotam da Polícia Militar de Londrina realizam operação em Apucarana (PR) para combate ao crime de pirataria. Informações dão conta de que a operação é desencadeada pelo Grupo Especial de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

Leitores do TNOnline entraram em contato com a redação informando que diversas fábricas do município são alvo da operação. Imagens também foram enviadas pelos leitores, onde é possível ver a ação dos agentes realizando as apreensões. Informações repassadas à redação também dão conta de que um helicóptero participa da operação.

Informações iniciais dão conta de que o foco da operação é o combate à pirataria no setor do vestuário. Peças de roupas, bonés e também máquinas estão sendo apreendidas pelos agentes. Até o momento não há informações sobre alguma prisão.

Matéria em atualização. Mais informações na sequência.

