Operação combate pornografia infantil em cidades do PR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (10), para cumprir ordens judiciais, que incluem mandados de busca e apreensão, contra suspeitos de compartilhamento de pornografia infantil.

Segundo as primeiras informações, os mandados são cumpridos em Paranavaí, Jaguariaíva, Curitiba, São José dos Pinhais, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Colombo, Assaí, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Telêmaco Borba. Pelo menos duas pessoas teriam sido presas em flagrante, em Paranavaí, no noroeste, e em Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

Apucarana chegou a ser citada na lista de cidades com ordens judiciais cumpridas na operação. A 17ª Subdivisão Policial (SDP), no entanto, não confirmou a informação.

A ação faz parte da “Operação Bad Vibes”, ocorrida no âmbito nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com objetivo de cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de negociação e compartilhamento de pornografia infantil.

De acordo com o delegado da PCPR Rodrigo Rederde o compartilhamento era feito através de um aplicativo de mensagens, onde os suspeitos trocavam imagens de crianças e adolescentes em situação de pornografia.

“O crime está previsto no artigo 241 B do Estatuto da Criança e do Adolescente. É este tipo de crime que visamos combater, então daremos o cumprimento nos mandados para identificar os conteúdos e consequentemente dar sequência às medidas cabíveis”, afirma o delegado.

