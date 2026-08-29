Operação AIFU fiscaliza estabelecimentos comerciais e ruas de Apucarana

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Ação coordenada reuniu GCM, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito e Conselho Tutelar.

Uma operação conjunta da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) mobilizou diversos órgãos de segurança na noite desta sexta-feira (28) em Apucarana, resultando na abordagem de 355 pessoas e na fiscalização de estabelecimentos comerciais em diferentes regiões da cidade.

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A força-tarefa, que integrou a Guarda Civil Municipal, agentes de postura, agentes de trânsito, Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, vistoriou estabelecimentos e verificou o cumprimento de normas municipais.

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As vistorias abrangeram diferentes pontos da cidade, incluindo endereços situados na Rua Mário Mitsuo Tamiya, no Jardim Catuaí, na Rua Cristiano Kussmaul, no bairro Interlagos, além de locais na Rua Talita Brasolin e dois endereços na Rua Oswaldo Cruz, ambos na região central do município.

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Do total de pontos vistoriados pelas equipes para verificar o cumprimento das normas municipais e de segurança, dois estabelecimentos acabaram notificados por irregularidades e um se encontrava fechado no momento da inspeção.