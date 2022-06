Ônibus que levava empresárias de Apucarana para Foz é assaltado

Da Redação

Bandidos chegaram atirando e estilhaçaram o para-brisas do ônibus

Um ônibus de turismo que levava representantes da Câmara da Mulher de Apucarana e de Arapongas para um evento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio), em Foz do Iguaçu, foi assaltado na madrugada desta sexta-feira, 17, na região de Campo Mourão. Bandidos chegaram atirando e estilhaçaram o para-brisas do ônibus.

De acordo com o proprietário da empresa de turismo responsável pelo ônibus, haviam 43 passageiras no veículo, no momento em que os bandidos chegaram atirando na BR 376, no município de Juranda. Segundo Marco Antônio Januário, esta foi a primeira vez que um ônibus da empresa foi assaltado.

"O motorista conta que os bandidos chegaram atirando contra o ônibus e um dos disparos estilhaçou o vidro do para-brisas. Eles entraram e assaltaram as passageiras, levando dinheiro e celulares. Depois, levaram o ônibus até uma estrada rural, onde em seguida, deixaram o local. Apesar do grande susto, ninguém ficou ferido. Logo após o ocorrido, o motorista seguiu viagem até Cascavel, onde trocou o vidro do ônibus para continuar o trajeto até Foz do Iguaçu", explicou o empresário.

Uma das passageiras do veículo é a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) Aída Assunção. Ela conta que os bandidos teriam confundido o ônibus que levava as mulheres para um evento, com outro que estaria levando sacoleiros para o Paraguai.

"Foi um susto muito grande. Era por volta das 2h15 da madrugada quando nós começamos a ouvir tiros e quando vimos, os ladrões já estavam dentro do ônibus. Eles disseram que pararam o ônibus errado, esperavam pessoas que estavam indo para o Paraguai. Mesmo assim, eles levaram vários celulares, malas, dinheiro, mas em nenhum momento foram agressivos com a gente. Passar por essa situação, de ver aqueles homens armados revirando os nossos pertences, nos deixou apavoradas. O mais importante agora é que ninguém se machucou, todos estamos bem e estamos prestigiando o evento aqui na cidade de Foz do Iguaçu", contou Aída.

As mulheres da região participam do Prêmio Mulher Empreendedora, realizado pela Fecomércio e pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG), que segue até neste sábado, 18, em Foz do Iguaçu.