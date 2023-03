Ônibus invade e destrói residência no 'Guaracy Freire', em Apucarana

Da Redação

Um ônibus responsável pelo transporte de trabalhadores invadiu e destruiu uma residência localizada no Núcleo Habitacional Osmar Guaracy Freire, em Apucarana, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu na manhã deste sábado (11), na Rua Doutor Egídio Genaro Tucci.



O motorista, um homem de 64 anos, não sofreu ferimentos graves. Ele seria o dono da empresa responsável pelo coletivo e informou que o veículo estava com problemas no freio desde a última quinta-feira (09). Na manhã deste sábado, ele estaria a caminho da oficina mecânica.

"Cedo eu ia levar o ônibus na oficina para arrumar o freio, eu ia virar às esquerdas só que um carro atrapalhou e eu desci direto. Aí pisei no freio, e não tinha mais freio", relatou o condutor do ônibus, que foi identificado como Mauro Aparecido Pedroso.

Conforme informações apuradas pelo TNOnline, os moradores estavam na residência que foi invadida e destruída pelo ônibus. Apesar do enorme susto, eles não sofreram nenhum ferimento. Os vizinhos relatam que o barulho resultante da batida foi muito alto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) de Apucarana atenderam a ocorrência. O motorista sofreu escoriações leves no braço e foi atendido pelos socorristas no local.

