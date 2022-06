Ônibus da Val bate em van de estudantes no Jd. Itália

Da Redação

Um acidente entre um ônibus do transporte coletivo da Viação Apucarana LTDA (VAL), e uma van que transportava estudantes, foi registrado no começo da noite desta quarta-feira, 01, no cruzamento da Rua José Barreto com Albin Zobisch, no Jardim Itália, próximo à Sociedade Rural de Apucarana.

Segundo informações de testemunhas, o ônibus do transporte coletivo atingiu em cheio a lateral da van. Apesar da pancada e do susto, ninguém ficou ferido em nenhum dos veículos e não foi preciso acionar equipe de socorro.

A via ficou interditada por alguns minutos, e agentes de trânsito foram acionados para realizar a sinalização do local. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

Outros acidentes

Um motociclista, de 49 anos, sofreu uma luxação no ombro direito após acidente em Apucarana, na tarde desta quarta-feira (1). A colisão aconteceu entre as Ruas Osório Ribas de Paula e Ítalo Ado Fontanini, próximo do Colégio Nilo Cairo, no centro da cidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Conforme testemunhas, um carro teria cruzado a preferencial do motociclista, que foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital da Providência. A motorista do veículo ficou no local e prestou socorro à vítima.

Mais cedo, um entregador de gás, de 59 anos, sofreu uma queda da moto que conduzia na entrada do Núcleo Adriano Correia, em Apucarana. O acidente aconteceu por volta das 10h30 desta quarta-feira (1). O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, SIATE, do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.



Conforme os socorristas, o trabalhador sofreu algumas escoriações e contusão na perna. O entregador foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O homem chegava no bairro para realizar uma entrega de gás, porém, o acidente aconteceu.