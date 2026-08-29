Ônibus atinge moto caída e deixa duas pessoas feridas em Apucarana

Piloto e passageira foram socorridos após queda em Apucarana; motorista do coletivo fez teste do bafômetro e saiu ileso da colisão

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus na noite desta sexta-feira (28), no quilômetro 22 da rodovia PR-444, no trecho que pertence ao município de Apucarana.

De acordo com as informações apuradas no local pela Polícia Rodoviária Federal (PRE), a motocicleta trafegava no sentido a Arapongas quando o condutor, de 33 anos, sofreu uma queda. O veículo ficou imobilizado no meio da pista. Logo em seguida, um ônibus que seguia na mesma direção não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo contra a moto caída.

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O piloto e a passageira, uma mulher de 43 anos, sofreram ferimentos. Eles receberam os primeiros socorros no local por uma equipe de resgate da concessionária que administra a rodovia e foram encaminhados para o Pronto Socorro de Mandaguari para atendimento médico.

O motorista do ônibus, de 34 anos, não se feriu. Ele foi submetido ao teste do bafômetro no local, que confirmou que não havia ingestão de bebida alcoólica. O motociclista não pôde realizar o teste no momento do acidente devido à sua hospitalização imediata.

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O trânsito no trecho precisou de orientação durante o resgate das vítimas e a retirada dos veículos, mas a dinâmica exata que levou à queda inicial do motociclista ainda deve ser apurada.