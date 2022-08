ONG Comander apresenta o espetáculo “O Rei do Show” em Apucarana; veja

Da Redação

A Organização Não Governamental (ONG) Comando Anderson de Defesa do Cidadão (COMANDER), irá apresentar um espetáculo de circo e dança no Cine teatro Fêni, em Apucarana, no dia 31 de agosto às 19 horas, com entrada gratuita. Veja o vídeo abaixo.

De acordo com a presidente da ONG, Edna Garcia Gomes Ferreira, o Comander inscreveu o Projeto “Cultura Jovem” no Profice, em 2018, para receber os recursos do programa e foi aprovado.

“O Projeto de circo e dança teve início em 2019, mas devido a pandemia nós paramos em março de 2020 e retomamos agora. Os ensaios estão acontecendo desde fevereiro. O nosso projeto foi aprovado pelo Profis e financiado pela Copel”, explica - Edna Garcia Gomes Ferreira, presidente da ONG - Edna Garcia Gomes Ferreira, presidente da ONG

Com o nome, O Rei do Show, o espetáculo promete emocionar o público. “A entrada será gratuita, as crianças estão ensaiando desde fevereiro, nas férias estamos com ensaio geral. O projeto é maravilhoso, as crianças estão gostando muito, estamos ansiosos para nos apresentar, ” comenta Edna.



A ONG, localizada no Jardim Ponta Grossa, fica ao lado do Ginásio de Esportes “Cebolão” e atende 80 crianças na faixa etária de 08 a 17 anos. Para o projeto de circo e dança vão participar 50 crianças. “Toda equipe está trabalhando muito, estamos todos muito ansiosos para que esse espetáculo aconteça e fique lindo. Os instrutores são o professor Frederico do Circo Hares e a professora de dança a Priscila”, comemora a presidente.

Para quem participa do projeto a ansiedade e expectativa é grande. Nicolly de Menezes Barreto de 11 anos começou a oficina de circo e dança a três meses, e não esconde a alegria com as aulas. “Eu gosto bastante da oficina e estou muito animada para o espetáculo, estamos nos esforçando muito”, disse a aluna.

Hugo de Almeida Ramos, de 15 anos, participa da oficina há um ano e meio e acha muito divertido. “Eu estou bem animado, tanto com a oficina e ansioso com o espetáculo, gostaria de convidar a todos para nos prestigiar, a apresentação acontece no dia 31 de agosto no Cine Teatro Fênix às 19 horas. Esperamos vocês”, comenta.

O que é o Profice

Profice é um Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná, por meio da renúncia fiscal de ICMS. O programa possibilita a valorização, produção, difusão, circulação, pesquisa e a preservação dos bens culturais, além de ações de caráter educativo para a arte e cultura no Estado. Assista o vídeo: null - Vídeo por: tnonline

Texto, Lis Kato





