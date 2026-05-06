Onde fica a "Vila do Chaves", que virou alvo de requerimento na Câmara de Apucarana

O vereador Moisés Tavares (Avante) apresentou na Câmara o Requerimento nº 071/2026, solicitando informações à Prefeitura de Apucarana sobre uma operação multissetorial realizada em um imóvel localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, na região central da cidade, conhecido popularmente como “Vila do Chaves”.

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Segundo o vereador, o caso possui características diferentes de outras situações já discutidas na Câmara envolvendo pessoas em situação de rua. Ele destacou que, neste caso, os frequentadores teriam casa e endereço fixo.

“Muitas vezes já tratamos aqui na Câmara sobre pessoas em situação de rua que aprontam nos bairros, no centro da cidade, que não têm endereço fixo, que estão em situação de rua. O que fazer com eles, enfim, aquelas pessoas que saem, quebram vidraças, utilizam drogas, traficam e tudo mais. Esse caso é diferente. Esses não são em situação de rua, essas pessoas têm casa, têm endereço, têm onde morar”, afirmou.

O vereador também ressaltou que o local - onde funciona uma espécie de pensionato - já foi alvo de operação das forças de segurança em março de 2026, mas que as atividades continuam ocorrendo no imóvel. “Esse local que estou falando é na Oswaldo Cruz, rua central. Até foi feita uma operação das forças de segurança em março de 2026, de forma organizada, mas as pessoas continuam frequentando o local. É preciso arrumar uma solução, saber quem é o dono deste imóvel”, disse Moisés Tavares.

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O requerimento solicita informações sobre a operação realizada, os órgãos envolvidos e as medidas adotadas em relação ao imóvel.





Pensão foi vistoriada recentemente em operação - Foto: Prefeitura de Apucarana Pensão foi vistoriada recentemente em operação - Foto: Prefeitura de Apucarana





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Durante a vistoria feita pela Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM), ocorrida em março último, a Secretaria de Segurança, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran) informou a ação foi motivada por diversas denúncias de que o local seria usado como ponto de tráfico de drogas e também de receptação de produtos advindos de furto.

Um assassinato chegou a acontecer no local em 2025, quando a vítima foi transportada em uma carriola e deixada com os pés e mãos amarrados em outro terreno na mesma rua.