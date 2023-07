Onde está Vicente? Desaparecimento de idoso completa uma semana

Siga o TNOnline no Google News

O desaparecimento do idoso Vicente Luiz da Cunha, 89 anos, completa uma semana nesta sexta-feira (30) em Apucarana, no Norte do Paraná. O idoso sumiu de casa, no Distrito de Pirapó, no último dia 23. Desde então, a família não tem notícias sobre o seu paradeiro. O Corpo de Bombeiros realizou buscas por três dias, contou com ajudas do Canil do 10º BPM e de drone particular, mas não teve êxito.

Quem é o desaparecedo

Nascido em 19 de julho de 1933, em Lagoa Formosa-MG, Vicente Luiz da Cunha tem 89 anos. Em seu primeiro casamento, com a dona Zilda, teve cinco filhos, que proporcionaram a ele 22 netos e 14 bisnetos. A segunda esposa, Rosimere, com quem casou em 2016, não teve filhos com ele.

Entre idas e vindas, Vicente morou em cidades do Paraná, São Paulo e Minas Gerais e trabalhou em diversos locais, nas áreas de vendas, obras, rural e como empresário. Inclusive, após a aposentadoria, há 40 anos, ele chegou a gerenciar um bar e uma lanchonete na Cidade Alta.

No estado paranaense, antes da aposentadoria, morou por muitos anos em Rio Bom, onde teve a maioria dos filhos. Se mudou para Apucarana quando se separou da primeira esposa, há cerca de 30 anos.

Não vinha enxergando bem

Segundo a nora Ana Cristina da Cunha, que morava com Vicente, ele não apresentava muitos problemas de saúde, mas saía do distrito apenas acompanhado de algum familiar.

"A única coisa que ele tomava era remédio do coração. Não tem pressão alta, colesterol, diabetes. Ultimamente ele não estava bem da visão, mas para andar ele estava bom", contou.

Caminhadas diárias

Filho de Vicente, Juremir Luiz da Cunha conta que o pai sempre fazia caminhadas na Estrada Paineirinha, no Pirapó, onde a família acredita que o idoso esteja. "Eu tenho convicção que ele está por aqui, não pode estar na cidade porque ele não levou dinheiro, nada, nem cartão e documento, e sempre quando vai a cidade, está com minha esposa", disse.

"Cheguei na casinha onde ele gosta de descansar, fui chamar para tomar café e ele não estava lá, foi quando percebi que tinha desaparecido", finalizou.

Investigação

O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas após três dias procurando o idoso no distrito. O caso ficou apenas com a Polícia Civil, que trabalha para encontrá-lo. Informações sobre o paradeiro de Vicente podem ser passadas pelo 181 ou 190.

