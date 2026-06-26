Onda de frio perde força em Apucarana, mas chuva retorna no fim de semana; veja a previsão

A intensa onda de frio que atingiu Apucarana nos últimos dias começa a perder força a partir deste fim de semana. Embora a sexta-feira (26) ainda registre temperaturas baixas, a massa de ar polar responsável pelo resfriamento avança para o oceano e permite uma elevação gradual dos termômetros na região.

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De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a mudança no padrão climático também trará instabilidades, com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas, principalmente durante a tarde de sábado (27).

A expectativa é de que o sábado tenha mínima em torno de 14°C e máxima podendo alcançar os 22°C. O dia começa com presença de sol entre muitas nuvens, mas a chegada da umidade favorece a formação de pancadas passageiras ao longo da tarde e da noite.

O período de maior instabilidade está previsto entre 14h e 16h, quando há possibilidade de chuvas rápidas acompanhadas de trovoadas isoladas. O volume acumulado para todo o dia deve variar entre 2,4 milímetros e 8 milímetros, com probabilidade de precipitação considerada alta, oscilando entre 70% e 98%.

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Apesar do retorno da chuva, os meteorologistas destacam que os volumes previstos não indicam risco para ocorrências mais severas, sendo característicos de pancadas típicas de transição entre massas de ar.

Domingo terá tempo firme e temperaturas mais agradáveis

No domingo (28), o cenário muda novamente e o tempo volta a se estabilizar rapidamente em Apucarana. A previsão aponta para um dia predominantemente seco, com aberturas de sol e variação de nuvens ao longo do período.

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As temperaturas permanecem mais amenas em comparação aos últimos dias, consolidando o enfraquecimento da onda de frio que marcou a semana no norte do Paraná.

O volume de chuva esperado para o domingo é praticamente nulo, podendo atingir no máximo 1,2 milímetro em áreas isoladas durante a madrugada. A probabilidade de precipitação cai para menos de 33%, favorecendo atividades ao ar livre e a retomada do tempo firme na cidade.

Com a saída gradual da massa polar, a tendência para o início da próxima semana é de manutenção das temperaturas mais elevadas e ausência de frio intenso, encerrando um dos períodos mais gelados registrados neste inverno em Apucarana.