Onda de calor atinge a região, com temperaturas acima de 30ºC

O inverno termina apenas em 23 de setembro, mas esta semana é marcada por uma onda de calor que atinge boa parte do País, incluindo o Paraná. Na região de Apucarana, os termômetros devem passar dos 30ºC. No entanto, serão apenas poucos dias de calor intenso.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Catedral de Apucarana pode receber título de Basílica Menor

Alguns estados podem, inclusive, ter recorde nas temperaturas para o mês de agosto. Marcas perto dos 40ºC podem ser registradas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste brasileiras. Isso é causado por uma massa quente e seca sobre o País.

continua após publicidade

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as temperaturas devem variar entre 20ºC e 32ºC nesta quarta-feira (23). Na quinta (24), mínima de 21ºC e a máxima de 32ºC . Já na sexta, a mínima prevista é de 19ºC e a máxima 29ºC .

No entanto, há previsão de chuva ainda na sexta-feira na região, com mudança no panorama. No sábado, o clima volta a ficar ameno, com mínima de 15ºC e máxima de 21ºC .

Siga o TNOnline no Google News