Oncologista ressalta a importância de manter exames em dia

Março é o mês de ressaltarmos sobre a prevenção ao câncer de colo do útero. Uma doença que acomete mulheres pelo mundo todo, sendo no Brasil o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Segundo o oncologista Ribamar Maroneze, da Unidade de Tratamento do Câncer do Hospital da Providência, de Apucarana, esse é um tipo de câncer totalmente evitável. “Os principais fatores de risco são o tabagismo e deixar de fazer o exame preventivo (Papanicolau), que deve ser realizado anualmente dos 24 aos 64 anos”, explica.

O médico ressalta que é inadiável a realização dos exames. “Muitas mulheres estão há anos sem realizar o preventivo, por isso aproveitem este mês de conscientização, procure seu médico de confiança e coloque seus exames em dia”, conclui.

O Hospital da Providência dispõe de uma Unidade de Tratamento do Câncer localizada na rua Osório Ribas de Paula, 553, ao lado do Terminal Urbano. O telefone de contato é (43) 3420-1437.