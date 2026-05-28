Onça-pintada em Apucarana? Meio Ambiente e biólogo desmentem vídeos

A circulação de vídeos e áudios nas redes sociais sobre o suposto aparecimento de onças e ataques a animais domésticos na zona rural de Apucarana é falsa. A afirmação foi feita nesta quinta-feira (28) pelo biólogo Fernando Felippe, que atua na observação desse tipo de felino na região, e também pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

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Nos últimos dias, moradores compartilharam registros em vídeo de uma onça-pintada e de uma onça-parda, acompanhados de imagens de um cachorro gravemente ferido. Junto ao material, áudios alarmistas afirmavam que os ataques teriam ocorrido nos distritos de Caixa São Pedro e Pirapó.

O biólogo Fernando Felippe desmentiu a associação dos fatos e esclareceu que o felino das imagens é o animal que já está sob monitoramento do Instituto Água e Terra (IAT) em Mandaguari. O biólogo alertou que as mídias foram intencionalmente misturadas para enganar a população. A onça-pintada flagrada em Mandaguari é a primeira da espécie avistada na região após muitos anos.

Os áudios espalhados pelo WhatsApp tentam criar um clima de tensão. Em um deles, uma pessoa não identificada afirma fazendo referência ao vídeo: "Aqui no fundo aqui do da Caixa São Pedro, aqui para esses buraco aqui, ó. O cara mandou ontem pra mim, ó". Já em outro registro de voz, há o relato de um ataque forjado: "Lá no fundo do Pirapó ali ó, no fundo ali pro lado do da placa ali no Carlão. Ela veio na mangueira do Nelson aqui sexta-feira, não sobrou uma vaca dentro da mangueira".

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A Secretaria de Meio Ambiente de Apucarana também refutou os boatos. O secretário da pasta, Marcos Diego da Silva, enfatizou que não houve nenhum acionamento oficial dos órgãos competentes, como Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros, o que seria o procedimento padrão em situações de risco real. Ele destacou que a tática de usar registros de outras cidades não é inédita no município e também citou o aparecimento de uma onça-pintada recentemente em Mandaguari como fonte dos boatos.