Onça parda é flagrada por câmera de monitoramento em Apucarana; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Onça foi filmada em Apucarana

Uma onça parda foi flagrada por imagens de uma câmera de monitoramento na Zona Rural de Apucarana, no norte do Paraná. O vídeo foi cedido pelo biólogo Fernando Felipe. Assista abaixo.

continua após publicidade .

Pelas imagens, é possível ver o que animal aparece caminhando próximo de uma plantação, por volta das 7h23 da última sexta-feira (13). Segundo o biólogo, o monitoramento na região começou depois que donos de propriedades da região relataram que animais domésticos estavam sendo atacados e pegadas foram vistas em sítios e fazendas.

-LEIA MAIS: Biólogo de Apucarana flagra Jacaré-do-Papo-Amarelo em açude; veja

continua após publicidade .

Fernando conta que a onça é da espécie Puma Concolor. "É o segundo maior felino do Brasil e o maior registrado até agora na nossa região. É um animal bastante comum, está aparecendo bastante próximo de cidades. Ás vezes ele acaba predando animais de propriedades rurais", conta o biólogo.

O biólogo comenta que já houve oito relatos sobre a espécie ser avistada em Apucarana e orienta o que fazer caso alguém tenha um contato próximo com o animal. "O risco é bem baixo. Dos oito relatos, quando a pessoa topou com o felino, ele correu para o meio do mato, em nenhuma das vezes a onça partiu para cima da pessoa, sempre a reação foi fugir. É um animal que, quando tiver contato, ele vai preferir correr. Contudo, quando avistar um animal desse, é importante não tentar se aproximar e tocá-lo, porque pode ser que ele tenha uma reação, e ligar para um órgão ambiental", recomenda.

null - Vídeo por: Reprodução

Siga o TNOnline no Google News