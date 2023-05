Onça-parda é avistada na Zona Rural de Apucarana; veja

Da Redação

Este animal já havia sido fotografado na região de Apucarana

Uma onça-parda foi avistada na Zona Rural de Apucarana na última semana. As imagens foram feitas pelo sistema de monitoramento implantado na região pelo biólogo apucaranense, Fernando Felipe Rodrigues, também conhecido como Repórter Selvagem. O registro foi feito dias atrás, mas divulgado apenas nesta semana.

"Este é o segundo maior felino do Brasil e o maior já avistado na nossa região, já que, até o momento, não temos nenhum registro de presença da onça-pintada. Este animal já havia sido fotografado na região de Apucarana em uma outra oportunidade, mas este é o primeiro registro em vídeo dela", contou o biólogo.

Na filmagem, é possível ver a onça caminhando tranquilamente durante a noite, e uma propriedade rural. Conforme Fernando Felipe, vários felinos já são observados e acompanhados por ele há quase dois anos na região. A instalação das câmeras é realizada em locais estratégicos, a fim de registrar a movimentação nas matas.

Assista:

A onça-parda

A onça-parda ou Puma concolor, também conhecida no Brasil por suçuarana e leão-baio, é um mamífero carnívoro da família dos felídeos e gênero Puma, nativo da América. É um animal solitário e mais ativo à noite. Alimenta-se predominantemente de cervídeos, mas pode variar a dieta, sendo considerada um predador oportunista. A presença de outros carnívoros influencia diretamente a escolha das presas e ambientes de caça. A onça-parda não é considerada em risco de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, mas já foi extinta em algumas localidades da América do Norte e Central e do Sul. (Com informações Wikipédia).

