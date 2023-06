Onça no Jaboti: população se divide sobre captura ou não do animal

Um assunto domina Apucarana, no Norte do Paraná, nas últimas semanas: uma onça-parda está morando no Parque Jaboti, o ponto turístico mais visitado da cidade. Desde a divulgação da presença do felino na área urbana, um debate começou a circular sobre a necessidade de uma operação de captura ou não do animal pelos órgãos ambientais. A população, no entanto, está dividida. Veja nesta matéria o vídeo da onça

continua após publicidade

Proprietário de um clube de beach tennis na frente da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea), que fica junto à mata onde estaria a onça, Celso Limiro defende a captura do felino. Segundo ele, a preocupação é grande por parte dos frequentadores do seu estabelecimento.

- LEIA MAIS: O que se sabe sobre a onça no Jaboti em Apucarana

continua após publicidade

“Temos preocupação, sim, pois o fluxo de pessoas que passam por aqui é muito grande”, assinala o empresário. O clube de beach tennis funciona também à noite, quando a onça costuma sair para buscar alimento. Ele defende a captura. “Penso que seria interessante para a segurança de todos”, complementa o apucaranense.

Nilo Neves de Souza Junior, dono de uma academia de ginástica perto do lago, tem uma opinião contrária. “Acho uma situação bem tranquila. Ela (a onça) fica na mata e concordo com os especialistas que dizem que o animal tem mais medo da gente do que a gente tem dele”, opina.

Ele admite que alguns clientes ficam preocupados, mas a maioria mostra tranquilidade em relação ao assunto. “Aqui tem aglomeração e barulho, o que tende a afastar a aproximação da onça”, assinala. A academia também funciona à noite.

continua após publicidade

Um dos locais mais visitados de Apucarana, o Parque Jaboti fica a 3 km do centro da cidade. É utilizado, principalmente, para caminhadas. Com área de 230 mil metros quadrados, o lago é formado pelas nascentes do Ribeirão Barra Nova, Córrego Jaboti e Córrego Água da Lagoa. O espelho de água tem 150 mil metros quadrados, com 700 metros de comprimento e 200 metros de largura. O local conta ainda com uma mata preservada em plena área urbana.

Foto por Divulgação/Visite Apucarana Parque Jaboti é um dos locais mais visitados de Apucarana

A situação é acompanhada de perto por órgãos ambientais. O secretário do Meio Ambiente de Apucarana, Gentil Pereira, confirmou que uma área junto à mata foi interditada para alertar a população sobre a presença do animal silvestre. Segundo ele, a prefeitura achou por bem colocar faixas zebradas nos trechos em que a onça teria sido vista por conta do grande número de frequentadores do parque.

continua após publicidade

A Polícia Militar Ambiental também faz o monitoramento da situação, mas, por enquanto, descarta a necessidade de captura. Na visão da corporação, o animal está em seu habitat natural.

O biólogo Fernando Felippe, que gravou a presença da onça no parque, prega calma em relação ao assunto. Ele também afirma que não é necessária a captura, mas orienta a população a evitar caminhar pela mata. Ele também afirma que as caminhadas noturnas, principalmente com animais de estimação, precisam ser evitadas.

continua após publicidade

Veja o que se sabe até agora sobre a onça

1. - A onça-parda foi avistada pela primeira vez em 9 de junho pelo biólogo Fernando Felippe e pelo fotógrafo Geovane Santos, que estavam no local, por volta das 21h35, quando filmaram o animal; veja aqui

2. - De acordo com relato com Fernando Felippe, eles estavam monitorando e filmando um casal de lontras que vem comendo todos os patos do lago. Usando equipamentos de visão noturna, a dupla tentava capturar os pequenos mamíferos quando avistaram o felino;

3. - Carcaças de capivaras apareceram mortas no local nos últimos dias, que teriam servido de alimento para a onça-parda;

4. - A Secretaria de Meio Ambiente isolou com fitas zebradas alguns trechos do Parque Jaboti para evitar a passagem de pedestres;

5. - A pasta também orientou, juntamente com o biólogo Fernando Felippe, que é um estudioso na área, que a população evite frequentar o parque à noite, principalmente com animais de estimação

6. - A Polícia Ambiental monitora a situação e, por enquanto, nenhuma operação de captura da onça é cogitada.

Siga o TNOnline no Google News