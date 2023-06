Onça é flagrada em mata ao lado do parquinho no Lago Jaboti; veja

Uma onça parda foi flagrada na noite desta sexta-feira (9) em uma região de mata ao lado do parquinho no Lago Jaboti, em Apucarana. O biólogo Fernando Felippe e o fotógrafo Geovane Santos estavam no local, por volta das 21h35, quando foram surpreendidos pelo animal.

De acordo com relato do "Repórter Selvagem", eles estavam monitorando e filmando um casal de lontras que vem comendo todos os patos do lago. Usando equipamentos de visão noturna, a dupla tentava capturar os pequenos mamíferos.

No entanto, ao virarem a câmera, os dois acabaram flagrando uma onça parda que passava. Em um primeiro momento, os aventureiros acharam que poderia se tratar de um cachorro ou um gato, mas acabaram percebendo que era uma onça parda.

O biólogo relatou ainda que passou algum tempo procurando o animal, que fugiu rapidamente quando viu os humanos, mas não o encontrou. Ao conversar com alguns pescadores e pessoas que frequentam o espaço de lazer, Felippe descobriu que o felino vem fazendo aparições há cerca de dois meses.

Ao conversar com a reportagem do site TNOnline, o Repórter Selvagem faz um alerta para toda a população: "Evitar passar por esses dias no mato lá, não faz mal passar na calçada ou no parquinho, mas evitar entrar dentro do mato por enquanto, até que a situação seja resolvida".

Veja o vídeo publicado pelo biólogo com o flagrante da onça:





