Onça é encontrada atropelada no Contorno Norte

Uma espécie de onça, conhecida como gato-maracajá, foi encontrada morta atropelada na manhã desta quinta-feira (12) no Contorno Norte de Apucarana. O animal foi recolhido pelo biólogo Fernando Felipe Rodrigues, que realiza um cadastramento de felinos em Apucarana e região.

De acordo com ele, o animal encontrado era um macho adulto. Meses atrás, um outro felino da mesma espécie foi encontrado também com sinais de atropelamento no Parque Industrial Norte.

"O gato-maracajá é um felino que está na categoria vulnerável, ou seja, ele corre risco de extinção. Este animal é muito presente nas matas da região e fica em território de 1 a 10 KM². Uma característica deste felino é imitar alguns animais para atrair a sua presa", contou o biólogo.

Rodrigues está realizando um trabalho de cadastramento de felinos em Apucarana e região. Iniciado neste ano, o estudo deverá ser concluído até dezembro e pretende identificar as espécies e os locais onde vivem e circulam. "Com o resultado desta pesquisa, será possível realizar um trabalho de conscientização junto a população para proteção destes animais", considerou o biólogo.