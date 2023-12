Olímpiada de Educação Financeira premia estudantes de Apucarana

Apucarana está fechando o ano letivo com chave de ouro, ou melhor, com muitas medalhas de ouro, prata e bronze. A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), divulgou na quinta-feira (21/12) os resultados da V Olimpíada Brasileira de Educação Financeira (OBEF). Nesta edição, os estudantes da rede municipal de ensino conquistaram 69 prêmios.

continua após publicidade

A Olimpíada Brasileira de Educação Financeira é promovida pela UFPB, por meio do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do Departamento de Finanças e Contabilidade e do Projeto de Extensão Educação Financeira para Toda Vida, visando despertar o interesse de crianças e adolescentes no aprendizado de Educação Financeira desde a infância e contribuir para a erradicação da pobreza por meio de novas tecnologias sociais, incluindo microfinanças.

-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana entrega carro para Hospital da Providência

continua após publicidade

“De acordo com o ofício que recebemos da UTFPR, os nossos estudantes foram responsáveis por mais de 40% do total de medalhas do Paraná na V OBEF. Apucarana conquistou 69 prêmios, sendo 19 de ouro, 18 de prata e 32 de bronze. Isso é motivo de muito orgulho para nós. Parabéns aos diretores, coordenadores e professores pelo excelente trabalho que vocês têm feito no dia-a-dia das escolas!” disse o prefeito Junior da Femac.

A secretária de educação, Marli Fernandes, lembrou que os estudantes da rede municipal apucaranense se destacaram em diversos concursos em 2023. “Além da OBEF, as nossas crianças também conquistaram 1070 medalhas na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), 120 na 17ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) e 1030 na 2ª Olimpíada Brasileira Mirim de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Os prêmios são gratificantes, porém o melhor é ver que os nossos estudantes estão com os conhecimentos na ponta da língua,” afirmou.

A cerimônia de premiação da V Olimpíada Brasileira de Educação Financeira (OBEF) será realizada no dia 26 de fevereiro de 2024, às 19 horas, no auditório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – campus de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News