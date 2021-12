Olhar amigo: Rotary Apucarana entrega óculos para estudantes

Da Redação

Realizado desde 2002, o projeto Olhar Amigo, desenvolvido pelo Rotary Clube Apucarana, em parceria com a Autarquia Municipal de Educação e o Centro de Apoio Multiprofissional ao Escolar (CAME), entregou em novembro, óculos de grau para 38 alunos de escolas municipais da Cidade Alta. No total, cerca de 308 crianças já foram beneficiadas com o projeto.

continua após publicidade .

“Através deste projeto, professores realizam periodicamente testes de acuidade visual nos alunos em sala de aula. Quando detectam dificuldades para enxergar em alguma criança, eles a encaminham para os médicos e parceiros do Rotary, os oftalmologistas Marucha Chaves Moraes e Felipe Moraes. Os profissionais vão identificar as necessidades de cada criança", explica Reginaldo Junior de Oliveira, presidente do Rotary Clube Apucarana, gestão 2021/2022.

Em caso cirúrgico, o aluno é encaminhado para o Sistema Único de Saúde (SUS). Quando a criança precisa de óculos, conforme o presidente, o estudante é orientado pelo médico e ganha o óculos de grau do projeto. "Muitos dos casos são clínicos. Por isso, contamos com uma parceria com uma ótica de Apucarana e uma distribuidora de lentes de Londrina", complementa.

continua após publicidade .

Para os integrantes do Rotary é gratificante proporcionar uma melhor qualidade de vida para a comunidade. "Somos um clube de serviços e fazer parte desta conquista é gratificante", acrescenta.

Um dos estudantes beneficiados é Murilo Gabriel de Souza, de 9 anos. Ele conta que não conseguia enxergar o que a professora escrevia no quadro durante as aulas. "Eu achei bem legal usar óculos. Me ajudou muito quando estou assistindo aula. Não enxergava o que a professora escrevia no quadro", comenta.

A Escola Municipal Papa João XXIII, Escola Municipal Luiz Carlos Prestes, Escola Municipal João Batista, Escola Municipal Durval Pinto, Escola Municipal Albino Biacchi, Escola Municipal Edson Giacomini, Escola Municipal Antonieta da Silva Lautenschlager, Escola Municipal José de Alencar, Escola Municipal João Antônio Braga Cortes e Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrani.

continua após publicidade .

Veja:

Olhar amigo: Rotary Apucarana entrega óculos para estudantes - Vídeo por: Reprodução