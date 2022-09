Óleo na pista: motociclistas sofrem queda em Apucarana; entenda

Da Redação

Pelo menos quatro motociclistas caíram no centro de Apucarana, no final da madrugada e começo da manhã desta quinta-feira (1). Os acidentes aconteceram na região da Praça Rui Barbosa. Os Bombeiros e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram chamados.

Conforme a GCM, a suspeita é que óleo esparramado na rua tenha provocado as quedas. "Estamos investigando, mas parece ser óleo de cozinha, vamos verificar, conversar com donos de lanches. Vamos apurar o que está acontecendo", disse o comandante da GCM Reinaldo Andrade.

De acordo com o comandante, os quatro motociclistas sofreram escoriações pelo corpo, ferimentos leves, e pequenos danos nas motocicletas. Os Bombeiros foram chamados e esparramam pó de serra em cima do óleo para evitar outras quedas. Assista a entrevista do GCM. null - Vídeo por: Reprodução

