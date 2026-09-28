Oito peregrinos de Apucarana caminham até Santuário de São Miguel Arcanjo

Grupo saiu da Catedral no sábado e já percorreu 97 dos 150 quilômetros previstos até Bandeirantes

Oito peregrinos de Apucarana seguem a pé em direção ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná, para participar das celebrações em homenagem ao arcanjo nesta terça-feira (29). O grupo deixou a Catedral Basílica de Nossa Senhora de Lourdes na manhã de sábado (26) e percorre diferentes trechos do caminho, tendo passado por Cambé e Jataizinho e chegando agora à região de Cornélio Procópio.

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No terceiro dia de caminhada, o grupo já percorreu 97 dos 150 quilômetros previstos até o santuário. Os peregrinos seguem viagem nesta segunda-feira (28) e se preparam para o último trecho do percurso, previsto para ser concluído nesta terça-feira (29), Dia de São Miguel Arcanjo. Mesmo com o cansaço e o sol forte ao longo do caminho, os oito integrantes relatam que a caminhada segue dentro do planejado, com apoio de Monica Cinquini e a Nieli paz durante o trajeto e motivada pela fé.

Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

Para os peregrinos, a caminhada representa mais do que um desafio físico. O percurso é também um momento de oração, reflexão e agradecimento, com cada integrante levando pedidos e intenções pessoais relacionados à família, aos amigos e à própria vida.

“Cada um dos oito que estão aqui tem o seu pedido especial para a família, para o seu momento de fé. Está sendo uma experiência maravilhosa. O sol está bastante forte, mas temos o pessoal nos dando um apoio, e está bem tranquilo, graças a Deus.” — relatou Paulo Negrão, um dos integrantes do grupo.

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Segundo ele, esta é a segunda caminhada até o Santuário São Miguel Arcanjo. Paulo conta que também participa de outras peregrinações e destaca o caráter de agradecimento da experiência.

“Minhas caminhadas sempre são para agradecer a Deus e pedir a proteção da minha família. E sempre agradecer por tudo que Deus faz na nossa vida, principalmente para mim, que sou muito grato a Deus.” — afirmou.

A peregrinação deste ano também teve mudanças na composição do grupo. Duas mulheres que participariam da caminhada precisaram desistir por questões familiares. Uma delas teve um familiar que sofreu uma fratura durante um temporal, enquanto a outra enfrentou um problema de saúde na família.

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Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal

Mesmo com as desistências, os oito participantes mantêm a caminhada e dizem que também levam essas pessoas em suas orações.

“A gente está aqui em oração por eles, por nossas famílias, por nossos amigos, e também para tirar um pouco do dia a dia, fazer um retiro na cabeça, especialmente para a gente poder ter força para continuar na luta.” — contou Paulo.

Para Eduardo Campana, conhecido como Dude, a peregrinação também é marcada pelo companheirismo entre os participantes.

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“A gente está passando por essa caminhada linda, maravilhosa para São Miguel Arcanjo. Uma romaria abençoada. A gente está com oito integrantes aqui, está todo mundo bem, graças a Deus, e cada um com o seu propósito.” — disse.

Esta é a primeira caminhada de Marcelo Crote Ventura Paz até o santuário. Ele destaca a organização do grupo e a experiência vivida ao longo do percurso.

“É uma experiência que eu conselho a todos a fazerem.” — afirmou.

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Para Éder Cinquini, que participa pela segunda vez da peregrinação a São Miguel Arcanjo, o caminho proporciona um período de reflexão.

“É um momento de a gente pensar na vida, pensar nos propósitos, em tudo da família. Um momento que a gente tem entre você e você.” — relatou.

Ele também conta que já participou de outras seis peregrinações até Lunardelli.

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Éder Montoya, também integrante do grupo, descreveu a caminhada como um período dedicado à oração e à reflexão.

“É um tempo de colocar os pensamentos em dia com reflexões, orações e preces pelos nossos familiares e entes queridos, além de pedir a proteção de São Miguel, para que ele interceda por nós.” — afirmou.

O grupo se prepara para concluir a caminhada amanhã, terça-feira (29), data dedicada a São Miguel Arcanjo pela Igreja Católica. O Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, recebe peregrinos de diferentes regiões e concentra grande movimento de fiéis especialmente no dia 29 de setembro, data oficial das celebrações do padroeiro.

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O complexo religioso é um dos principais destinos de turismo religioso do Paraná e integra a Rota do Rosário. Entre os destaques do local está a cruz de 81 metros de altura, instalada na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes. O santuário também abriga uma imagem de São Miguel Arcanjo com 19,2 metros de altura.

Foto: Arquivo pessoal Foto: Arquivo pessoal



