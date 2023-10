Oitavas de final da Copa Apucarana de Futsal iniciam nesta sexta-feira

Com a realização de quatro partidas no Complexo Esportivo Estação Cidadania, começam nesta sexta-feira à noite (27/10), as oitavas de final da Copa Apucarana de Futsal, competição que é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

Às 18h15, Mancheter City Apucarana e Mersul Malhas abrem a rodada das oitavas de final. Logo após, às 20 horas, o Trevis Tintas/Global Vip joga contra os Gêmeos Futsal. Às 21 horas, o Trevis Tintas/Texas Urban enfrenta o Atlético Pirapó e às 22 horas, o RP Atacados/LR Bonés encara o Galáticos da Vila Nova.

A rodada das oitavas de final será fechada na próxima segunda-feira (30/10), no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), com os seguintes confrontos: 18h45, CAB Futsal x Boina Verde; 20 horas, WS Futsal x Dragões da P.A; 21 horas, Amigos do Flavinho x Ice Beer FC; e às 22 horas, Corte do Leitão/Bar do Negão x UTFPR.

“Entramos na reta de chegada da Copa Apucarana depois de uma primeira fase tranquila e com bons jogos. A competição terminará no mês que vem com as quartas de final no dia 8, as semifinais no dia 10 e a grande decisão no dia 14, com o campeão sendo conhecido no Lagoão. A copa que foi iniciada com a participação de 31 equipes conta com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Na semana passada com jogos nos complexos Áureo Caixote e Estação Cidadania e no Ginásio do Lagoão, aconteceu a última rodada da primeira fase. Os resultados foram os seguintes: Dragões da P.A 12 x 1 OPG, Atlético Pirapó 4 x 3 Mau Mau Futsal, UTFPR 4 x 2 Winterfell, WS Futsal 2 x 0 Boina Verde, Ice Beer FC 2 x 1 Villa Futsal/Roval Auto Peças e CAB Futsal 7 x 1 Piratas da Bola.

