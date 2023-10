Oftalmologista apucaranense é homenageado pelos 50 anos de Medicina

A primeira solenidade do Conselho de Medicina do Paraná para homenagear profissionais formados há 50 anos e com histórico exemplar teve um médico pioneiro de Apucarana, o Dr. Francisco Licínio de Camargo, especialista em oftalmologia e medicina de tráfego.

O evento ocorreu no último sábado (7) na sede do CRM-PR em Curitiba, com o médico recebendo o Diploma de Mérito Ético-Profissional pelas mãos do conselheiro e ex-presidente da autarquia, Wilmar Mendonça de Carvalho, e ao lado do ex-presidente e representante da Academia Paranaense de Medicina, Dr. Renato Araújo Bonardi.

Filho de um dos antigos moradores de Apucarana, Licínio Afonso de Camargo, falecido aos 96 anos em janeiro de 2021, o Dr. Francisco de Camargo formou-se em Medicina pela Católica em dezembro de 1973. Colegas de turma dele e ainda formandos do mesmo ano da Universidade Estadual de Londrina e Evangélica do Paraná receberam o diploma no dia 7.

No próximo sábado (14) serão homenageados médicos da turma da Universidade Federal do Paraná e, desta feita, mais um médico apucaranense será diplomado, o Dr. Adão César Gonçalves, especialista em clínica médica e medicina do trabalho.

