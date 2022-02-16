Oferta de emprego em Apucarana cresce nesta quarta (16)

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 511 vagas de emprego nesta quarta-feira (16). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.
Veja:
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AJUDANTE DE SERRALHERIA
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|2
|ACOMPANHANTE DE PESSOA IDOSA
|1
|ALMOXARIFE
|5
|ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|1
|ANALISTA DE MANUTENÇÃO
|1
|ANALISTA DE MARKETING
|1
|ANALISTA DE RH
|2
|ANALISTA DE TI
|2
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
|1
|ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CLÍNICA MÉDICA)
|1
|ASSISTENTE COMERCIAL (CONFECÇÕES)
|1
|ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|6
|AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VENDA PELA INTERNET)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (IMOBILIÁRIA) (CNH AB)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (PRESTADORA DE SERVIÇOS) (CNH B)
|1
|AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA
|2
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (FÁBRICA DE BONÉS)
|1
|AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO) (NOTURNO)
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|3
|AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|14
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BALAS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (FRIGORÍFICO SETOR MIÚDOS)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM TRANSPORTADORA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (INDÚSTRIA)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PAPEL)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SUBLIMAÇÃO)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CARGA E DESCARGA)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS)
|5
|AUXILIAR FINANCEIRO
|4
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR TÉCNICO (INTERNET)
|1
|AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)
|2
|BIOMÉDICA
|1
|CARREGADOR (EM ARMAZÉM)
|1
|COMPRADOR (AVIAMENTOS)
|1
|CONFERENTE DE MERCADORIAS (TRANSPORTADORA)
|6
|CONFECCIONADOR DE CARIMBOS
|1
|CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA
|1
|CUIDADOR DE ANIMAIS
|1
|DESENHISTA
|1
|DESIGNER DE INTERIORES
|1
|DIVULGADOR (LOJA DE ÓCULOS)
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)
|2
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|1
|ELETROMECÂNICO (FÁBRICA DE BATERIAS)
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|9
|ENCARREGADO RODOVIÁRIO
|1
|ENCARREGADO DE SEÇÃO
|1
|FATURISTA (AVIAMENTOS)
|1
|FISCAL DE PISO
|1
|FARMACÊUTICO(A)
|6
|GERENTE DE PRODUÇÃO (BORDADOS)
|1
|IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO
|1
|INSTALADOR DE FACHADAS
|1
|JARDINEIRO
|1
|LAVADOR DE ÔNIBUS
|1
|MARCENEIRO
|2
|MECÂNICO DIESEL
|1
|MECÂNICO
|3
|MECÂNICO (MOTOS)
|1
|MONTADOR MECÂNICO
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINA (MÁSCARA DESCARTÁVEL)
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|6
|MONTADOR DE EQUIPAMENTOS
|1
|MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)
|1
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E) (TRANSPORTADORA)
|3
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) (FERRAGENS)
|1
|OPERADORA DE CAIXA (ATIVIDADES DE MARKETING)
|1
|OPERADOR(A) DE CAIXA (EM FARMÁCIA)
|8
|OPERADOR(A) DE CAIXA (EMPRESA DE SUBLIMAÇÃO)
|1
|OPERADOR DE MAQUINA (FUNDIÇÃO DE GRADE)
|6
|OPERADOR DE MÁQUINA (PAPEL)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA (AVIAMENTOS)
|2
|OPERADOR DE MOTOSSERRA
|1
|OPERADOR(A) DE TELEMARKETING
|2
|PINTOR
|1
|PROFESSOR(A) (EDUCAÇÃO INFANTIL)
|1
|RECEPCIONISTA
|1
|SERVIÇOS GERAIS
|4
|SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA)
|1
|SERVIÇOS GERAIS ( LOJA DE TECIDOS)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (ESCOLA)
|2
|SERVIÇOS GERAIS (EM HOTEL FAZENDA)
|2
|SERVIÇOS GERAIS (CARREGAMENTO)
|1
|SERVIÇOS GERAIS (EM FARMÁCIA)
|2
|SERVENTE DE LIMPEZA
|1
|SOLDADOR
|3
|SUPERVISOR TÉCNICO (TELEFONIA)
|1
|TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO
|4
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|3
|TORNEIRO MECÂNICO
|4
|TOSADORA (EM PET SHOP)
|2
|VIGIA
|5
|ZELADORA
|3
|VENDEDOR RODOVIÁRIO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|SERVENTE
|8
|CARPINTEIRO
|1
|PEDREIRO
|14
|ARMADOR
|2
|VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE DE BALCÃO (LANCHONETE DE AÇAÍ)
|2
|ATENDENTE DE BALCÃO (CAFETERIA)
|1
|ATENDENTE DE BALÇÃO (LOJA DE CHOCOLATE)
|3
|ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)
|2
|ATENDENTE DE CONVENIÊNCIA
|4
|ATENDENTE DE PADARIA
|4
|AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|7
|CHAPISTA (LANCHES)
|3
|CHURRASQUEIRO
|1
|COZINHEIRO
|5
|GARÇOM / GARÇONETE
|2
|PASTELEIRO
|2
|VAGAS EM SUPERMERCADO
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|4
|AJUDANTE DE AÇOUGUE
|2
|ANALISTA DE CRÉDITO
|1
|ASSISTENTE DE LOJA
|1
|BALCONISTA DE PADARIA
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|3
|CONFEITEIRO(A)
|4
|CONFERENTE DE MERCADORIAS
|1
|EMPACOTADOR
|5
|FISCAL DE LOJA
|3
|GERENTE DE SUPERMERCADO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|11
|REPOSITOR (SUPERMERCADO)
|8
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ATENDENTE DE LOJA (ÓTICA)
|1
|ATENDENTE DE LOJA (LOJA DO SHOPPING)
|4
|ASSISTENTE DE LOJA
|1
|ASSISTENTE DE VENDAS (ESTÁGIO)
|1
|BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)
|1
|BALCONISTA (AVIAMENTOS)
|2
|BALCONISTA (PEÇAS DE RETÍFICA)
|1
|BALCONISTA (PRODUTOS AGROPECUÁRIOS)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS (MÓVEIS)
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|ENCARREGADO DE LOJA
|1
|REPOSITOR (MATERIAIS ELÉTRICOS)
|1
|OPERADOR DE CAIXA (CREDIÁRIO)
|1
|SUPERVISOR COMERCIAL
|1
|VENDEDOR INTERNO (MATERIAIS ELÉTRICOS)
|1
|VENDEDOR INTERNO (AUTO PEÇAS)
|1
|VENDEDOR INTERNO (LOJA DE UNIFORMES)
|1
|VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)
|1
|VENDEDORA (ROUPAS)
|1
|VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)
|1
|VENDEDORA E-COMMERCE
|1
|VENDEDOR EXTERNO (INTERNET E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO)
|1
|VENDEDOR INTERNO (AVIAMENTOS)
|2
|VENDEDORA INTERNA
|2
|VENDEDOR INTERNO (OPERADORA)
|2
|VENDEDOR INTERNO (VENDAS DE PASSAGENS DE ÔNIBUS)
|1
|VENDEDOR(A) INTERNO(A) (CURSOS GRADUAÇÃO)
|1
|VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)
|2
|VENDEDOR(A) EXTERNO(A)
|2
|VENDEDOR E-COMMERCE
|1
|VENDEDOR(A) PORTA A PORTA
|1
|VENDEDOR(A) (MÓVEIS)
|3
|VENDEDOR PRACISTA
|2
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA P/ PCD)
|3
|**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|5
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS E CONFECÇÕES)
|11
|AUXILIAR DE BORDADO
|7
|AUXILIAR DE CORTE
|10
|AUXILIAR DE COSTURA
|10
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)
|5
|CORTADOR (BONÉS / CONFECÇÕES)
|2
|CORTADOR (MATERIAIS EPI)
|1
|COSTUREIRA EM SÉRIE
|38
|ESTILISTA
|1
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|ENCARREGADO(A) DE COSTURA
|2
|IMPRESSOR
|1
|MODELISTA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|11
|JOVEM APRENDIZ
|Quantidade
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|22