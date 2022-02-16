Apucarana

Oferta de emprego em Apucarana cresce nesta quarta (16)

Agência do Trabalhador oferece diversas oportunidades em Apucarana e região

Da Redação ·
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fonte: Arquivo TN
Oferta de emprego em Apucarana cresce nesta quarta (16)

A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 511 vagas de emprego nesta quarta-feira (16). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266.

Veja:

VAGAS DIVERSASQuantidade
AJUDANTE DE SERRALHERIA1
AJUDANTE DE MOTORISTA2
ACOMPANHANTE DE PESSOA IDOSA1
ALMOXARIFE5
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS1
ANALISTA DE MANUTENÇÃO1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA DE RH2
ANALISTA DE TI2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (CLÍNICA MÉDICA)1
ASSISTENTE COMERCIAL (CONFECÇÕES)1
ASSISTENTE DE MÍDIAS SOCIAIS1
ATENDENTE DE FARMÁCIA6
AUXILIAR ADMINISTRATIVA (VENDA PELA INTERNET)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (IMOBILIÁRIA) (CNH AB)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) (PRESTADORA DE SERVIÇOS) (CNH B)1
AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (FÁBRICA DE BONÉS)1
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (AVIAMENTOS)1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (FRIGORÍFICO) (NOTURNO)1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE LAVANDERIA2
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE LOGÍSTICA3
AUXILIAR DE MECÂNICO (DIESEL)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO14
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (ADESIVOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BALAS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (FRIGORÍFICO SETOR MIÚDOS)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EM TRANSPORTADORA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (INDÚSTRIA)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (METALÚRGICA)2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PAPEL)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (SUBLIMAÇÃO)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (AVIAMENTOS)3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CARGA E DESCARGA)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CALÇADOS)5
AUXILIAR FINANCEIRO4
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR TÉCNICO (INTERNET)1
AUXILIAR TÉCNICO (SEGURANÇA PRIVADA)2
BIOMÉDICA1
CARREGADOR (EM ARMAZÉM)1
COMPRADOR (AVIAMENTOS)1
CONFERENTE DE MERCADORIAS (TRANSPORTADORA)6
CONFECCIONADOR DE CARIMBOS1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
DESENHISTA1
DESIGNER DE INTERIORES1
DIVULGADOR (LOJA DE ÓCULOS)1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES)2
ELETRICISTA INDUSTRIAL1
ELETROMECÂNICO (FÁBRICA DE BATERIAS)2
EMPREGADA DOMÉSTICA9
ENCARREGADO RODOVIÁRIO1
ENCARREGADO DE SEÇÃO1
FATURISTA (AVIAMENTOS)1
FISCAL DE PISO1
FARMACÊUTICO(A)6
GERENTE DE PRODUÇÃO (BORDADOS)1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO1
INSTALADOR DE FACHADAS1
JARDINEIRO1
LAVADOR DE ÔNIBUS1
MARCENEIRO2
MECÂNICO DIESEL1
MECÂNICO3
MECÂNICO (MOTOS)1
MONTADOR MECÂNICO1
MECÂNICO DE MÁQUINA (MÁSCARA DESCARTÁVEL)1
MECÂNICO INDUSTRIAL6
MONTADOR DE EQUIPAMENTOS1
MONTADOR DE VIDROS (CNH AB)1
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E) (TRANSPORTADORA)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C) (FERRAGENS)1
OPERADORA DE CAIXA (ATIVIDADES DE MARKETING)1
OPERADOR(A) DE CAIXA (EM FARMÁCIA)8
OPERADOR(A) DE CAIXA (EMPRESA DE SUBLIMAÇÃO)1
OPERADOR DE MAQUINA (FUNDIÇÃO DE GRADE)6
OPERADOR DE MÁQUINA (PAPEL)1
OPERADOR DE MÁQUINA (AVIAMENTOS)2
OPERADOR DE MOTOSSERRA1
OPERADOR(A) DE TELEMARKETING2
PINTOR1
PROFESSOR(A) (EDUCAÇÃO INFANTIL)1
RECEPCIONISTA1
SERVIÇOS GERAIS4
SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA)1
SERVIÇOS GERAIS ( LOJA DE TECIDOS)1
SERVIÇOS GERAIS (ESCOLA)2
SERVIÇOS GERAIS (EM HOTEL FAZENDA)2
SERVIÇOS GERAIS (CARREGAMENTO)1
SERVIÇOS GERAIS (EM FARMÁCIA)2
SERVENTE DE LIMPEZA1
SOLDADOR3
SUPERVISOR TÉCNICO (TELEFONIA)1
TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO4
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO3
TORNEIRO MECÂNICO4
TOSADORA (EM PET SHOP)2
VIGIA5
ZELADORA3
VENDEDOR RODOVIÁRIO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
SERVENTE8
CARPINTEIRO1
PEDREIRO14
ARMADOR2
VAGAS SETOR ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE DE BALCÃO (LANCHONETE DE AÇAÍ)2
ATENDENTE DE BALCÃO (CAFETERIA)1
ATENDENTE DE BALÇÃO (LOJA DE CHOCOLATE)3
ATENDENTE DE BALCÃO (RESTAURANTE)2
ATENDENTE DE CONVENIÊNCIA4
ATENDENTE DE PADARIA4
AUXILIAR DE LANCHONETE (PIZZARIA)2
AUXILIAR DE COZINHA7
CHAPISTA (LANCHES)3
CHURRASQUEIRO1
COZINHEIRO5
GARÇOM / GARÇONETE2
PASTELEIRO2
VAGAS EM SUPERMERCADOQuantidade
AÇOUGUEIRO4
AJUDANTE DE AÇOUGUE2
ANALISTA DE CRÉDITO1
ASSISTENTE DE LOJA1
BALCONISTA DE PADARIA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE3
CONFEITEIRO(A)4
CONFERENTE DE MERCADORIAS1
EMPACOTADOR5
FISCAL DE LOJA3
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA11
REPOSITOR (SUPERMERCADO)8
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE DE LOJA (ÓTICA)1
ATENDENTE DE LOJA (LOJA DO SHOPPING)4
ASSISTENTE DE LOJA1
ASSISTENTE DE VENDAS (ESTÁGIO)1
BALCONISTA (IMOBILIÁRIA)1
BALCONISTA (AVIAMENTOS)2
BALCONISTA (PEÇAS DE RETÍFICA)1
BALCONISTA (PRODUTOS AGROPECUÁRIOS)1
CONSULTOR DE VENDAS (MÓVEIS)1
CONSULTOR DE VENDAS1
ENCARREGADO DE LOJA1
REPOSITOR (MATERIAIS ELÉTRICOS)1
OPERADOR DE CAIXA (CREDIÁRIO)1
SUPERVISOR COMERCIAL1
VENDEDOR INTERNO (MATERIAIS ELÉTRICOS)1
VENDEDOR INTERNO (AUTO PEÇAS)1
VENDEDOR INTERNO (LOJA DE UNIFORMES)1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES)1
VENDEDORA (ROUPAS)1
VENDEDOR(A) TRAINEE (EM FARMÁCIA)1
VENDEDORA E-COMMERCE1
VENDEDOR EXTERNO (INTERNET E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO)1
VENDEDOR INTERNO (AVIAMENTOS)2
VENDEDORA INTERNA2
VENDEDOR INTERNO (OPERADORA)2
VENDEDOR INTERNO (VENDAS DE PASSAGENS DE ÔNIBUS)1
VENDEDOR(A) INTERNO(A) (CURSOS GRADUAÇÃO)1
VENDEDOR(A) (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO)2
VENDEDOR(A) EXTERNO(A)2
VENDEDOR E-COMMERCE1
VENDEDOR(A) PORTA A PORTA1
VENDEDOR(A) (MÓVEIS)3
VENDEDOR PRACISTA2
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (EPI) (VAGA P/ PCD)1
OPERADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VAGA P/ PCD)3
**** OPORTUNIDADES DE VAGAS P/ ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO****Quantidade
ARTE FINALISTA5
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE ACABAMENTO (BONÉS E CONFECÇÕES)11
AUXILIAR DE BORDADO7
AUXILIAR DE CORTE10
AUXILIAR DE COSTURA10
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (BONÉS)5
CORTADOR (BONÉS / CONFECÇÕES)2
CORTADOR (MATERIAIS EPI)1
COSTUREIRA EM SÉRIE38
ESTILISTA1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO(A) DE COSTURA2
IMPRESSOR1
MODELISTA2
OPERADOR DE BORDADO11
JOVEM APRENDIZQuantidade
AUXILIAR DE PRODUÇÃO22