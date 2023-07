Odonto Excellence reinaugura primeira unidade em Apucarana

Foi reinaugurada, em grande estilo e com um lindo coquetel, a primeira unidade da Odonto Excellence, na Rua Dr. Nagib Daher, 542, na área central de Apucarana. A clínica odontológica, que já atua na cidade há sete anos, mudou de endereço e passou por ampla reforma. Agora, a unidade conta com cinco consultórios equipados com o que há de mais tecnológico no mercado, oferecendo um espaço confortável e moderno para os pacientes.

Para a empresária e proprietária da clínica, Mariana Mendes Montenegro de Santis, o paciente encontrará todos os serviços em um único local, otimizando o tempo e trazendo qualidade no tratamento do paciente.

“Na clínica, atendemos todas as especialidades da odontologia. Então, independentemente da necessidade de tratamento do paciente, a gente tem o especialista correspondente aqui. Pode ser canal, implante, clinico geral, facetas ou lente de contato, tudo isso temos aqui. O paciente encontra, inclusive, a radiologia aqui também. Sai daqui tratado”, explica a empresária.

Outra novidade que a clínica traz é a sedação consciente, que é uma técnica que proporciona o relaxamento do paciente e permite que os tratamentos sejam realizados de forma mais cômoda e eficaz. É indicada para pessoas com medo do dentista ou que sentem um alto nível de estresse quando precisam de ir a uma consulta odontológica.

“A sedação consciente é com óxido nitroso. O procedimento fica muito confortável para o paciente. Ele inala uma mistura de óxido nitroso e oxigênio e fica sedado, mas a sedação não tem aquele pós igual a um remédio que se usa para sedar e o paciente fica atordoado. Neste caso, tirou o óxido e, em 5 minutinhos, o paciente fica igual entrou e já pode ir embora”, diz.

Neste tipo de sedação, como o próprio nome indica, o paciente permanece consciente durante o tratamento. Graças a esta técnica, a sua sensação na cadeira dentária será de bem-estar e tranquilidade.

A unidade também trabalhará focada em harmonização facial. Agora com espaço mais amplo, a clínica conta com a parte de harmonização orofacial e oferece aos pacientes serviços como orofacial fio de PDO, fio de tração, aplicação de toxina botulínica e preenchimento.

Trata-se de uma clínica em um espaço moderno, com que há de mais moderno e tecnológico na cidade. O espaço é assinado pela arquiteta Poliana Carlesso.

