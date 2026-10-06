Odarlone Orente comemora votos obtidos em 192 cidades do Paraná







O vereador de Apucarana, Odarlone Orente (PT), agradeceu a votação que recebeu como candidato a deputado estadual durante a sessão ordinária na noite de segunda-feira (05). O parlamentar fez um balanço da campanha, destacou o alcance de sua candidatura no estado e projetou a disputa no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).



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Odarlone Orente conquistou 10.760 votos no Paraná, sendo 7.713 apenas entre os eleitores apucaranenses. "Tivemos votos em 192 municípios. Simbolicamente também, é o número do Samu 192, onde eu tive a honra de trabalhar por mais de 10 anos como médico regulador", destacou o vereador.





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Odarlone Orente, vereador de Apucarana - Foto: TNOnline Odarlone Orente, vereador de Apucarana - Foto: TNOnline

Diante da polarização na disputa presidencial, o parlamentar do PT convocou a população a comparecer às urnas no final de outubro. "O mais importante, independente daquele que saia vencedor, que nós respeitemos o resultado da urna. Que nós respeitemos aquilo que o eleitor e que o brasileiro decida", disse.

