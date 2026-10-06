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CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL

Odarlone Orente comemora votos obtidos em 192 cidades do Paraná

Vereador do PT, de Apucarana, somou 10.760 votos na disputa para Assembleia Legislativa no último domingo (04)

Escrito por Da Redação
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O vereador de Apucarana, Odarlone Orente (PT), agradeceu a votação que recebeu como candidato a deputado estadual durante a sessão ordinária na noite de segunda-feira (05). O parlamentar fez um balanço da campanha, destacou o alcance de sua candidatura no estado e projetou a disputa no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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-LEIA MAIS: Lucas Leugi avalia resultado na eleição e cobra deputados "de fora" com votos na cidade

Odarlone Orente conquistou 10.760 votos no Paraná, sendo 7.713 apenas entre os eleitores apucaranenses. "Tivemos votos em 192 municípios. Simbolicamente também, é o número do Samu 192, onde eu tive a honra de trabalhar por mais de 10 anos como médico regulador", destacou o vereador.


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Odarlone Orente comemora votos obtidos em 192 cidades do Paraná
AutorOdarlone Orente, vereador de Apucarana - Foto: TNOnline

Diante da polarização na disputa presidencial, o parlamentar do PT convocou a população a comparecer às urnas no final de outubro. "O mais importante, independente daquele que saia vencedor, que nós respeitemos o resultado da urna. Que nós respeitemos aquilo que o eleitor e que o brasileiro decida", disse.

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Apucarana Câmara Municipal eleições 2022 Odarlone Orente política Paraná
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