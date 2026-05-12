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CÂMARA MUNICIPAL

Odarlone defende criação de conselho e fundo para causa animal em Apucarana

Vereador afirmou que episódio envolvendo o Cemsa mostra necessidade de ampliar políticas públicas voltadas ao bem-estar animal

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 11:10:54 Editado em 12.05.2026, 11:37:50
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O vereador e médico Odarlone Orente defendeu nesta segunda-feira (11) a criação de um Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal em Apucarana. A declaração foi feita após a participação do secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, em sessão na Câmara Municipal de Apucarana para prestar esclarecimentos sobre o funcionamento do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa).

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- LEIA MAIS: Secretário responde questionamentos dos vereadores sobre o Cemsa em Apucarana

Segundo Odarlone, a presença do secretário no Legislativo foi importante para esclarecer parte das dúvidas levantadas após a repercussão do caso envolvendo o atendimento aos animais no município. “É positivo que um representante do Executivo venha tratar de assuntos relacionados à vida da cidade, principalmente um tema que teve grande repercussão em relação à saúde animal”, afirmou.

O vereador disse que alguns questionamentos foram respondidos durante a sessão, mas ressaltou que ainda será necessário aprofundar o debate sobre políticas públicas voltadas à causa animal.

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Durante a fala, Odarlone propôs a criação de um conselho específico para discutir ações permanentes de proteção animal, além de um fundo municipal destinado ao financiamento de políticas públicas na área. “Quem trabalha diretamente com a causa animal precisa participar dessas discussões, propondo políticas públicas e ajudando a evitar episódios como esse no futuro”, declarou.

De acordo com o parlamentar, a proposta será debatida com o Executivo, protetores independentes, organizações não governamentais e demais pessoas envolvidas com a causa animal no município.

Odarlone também relembrou que apresentou emenda durante a votação da Lei Orçamentária para garantir recursos destinados exclusivamente à saúde animal. “Nós colocamos dinheiro no orçamento para a causa animal. Nosso mandato vai continuar fiscalizando para que isso deixe de ser apenas discurso e se torne uma política pública efetiva”, afirmou.

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Odarlone defende criação de conselho e fundo para causa animal em Apucarana
AutorFoto: Reprodução vídeo


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