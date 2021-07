Da Redação

Ocupação de leitos para UTI Covid em Apucarana tem alta

O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) desta quinta-feira (22), mostra que a taxa de ocupação de leitos para Covid-19 na UTI do Hospital da Providência aumentou de 69% para 82% nesta data, com 19 pacientes internados. Já os leitos de enfermaria estão mais vazios: a taxa de ocupação baixou de 23% para 19%, com 10 pacientes internados.

No Hospital Materno Infantil, a taxa de ocupação é de 60%, com 3 crianças internadas.

Em Arapongas, no Hospital Norte do Paraná (Honpar), as taxas de ocupação de leitos seguem caindo: a enfermaria está em 26% com13 pacientes internados e a UTI está em 31% com 21 pacientes internados.

Em Jandaia do Sul, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, a taxa de ocupação permanece em 6%, com 3 pacientes internados.