Ocupação de leitos de Covid-19 diminui em Apucarana

A 16ª Regional de Saúde divulgou nesta terça-feira (21) a taxa de ocupação de leitos exclusivos para a covid-19, dos hospitais de Apucarana, Arapongas e Jandaia do Sul. Os dados apontam uma diminuição de pacientes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Providência.

Em Arapongas, a enfermaria adulta do Honpar está com 46,67% dos leitos ocupados, por 14 pacientes. 21 pessoas estão na UTI, ocupando 37,5% dos leitos existentes.

No Hospital da Providência de Apucarana, a enfermaria adulta tem 15 pacientes internados, ocupando 25,86% da capacidade. Na UTI, nove pessoas ocupam 39,13% dos 23 leitos que existem no espaço. Já no Materno Infantil, a taxa de ocupação está em 120%, com seis crianças internadas.

No Hospital Nossa Senhora de Fátima de Jandaia do Sul, dois pacientes estão internados e ocupam apenas 10% dos leitos.