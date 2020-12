Ocupação de leitos clínicos ultrapassa limite no Providência - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Relatório de ocupação de leitos enviado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) aponta que nesta quarta-feira (02), o limite dos leitos clínicos do Hospital da Providência foi superado. O boletim aponta 25 leitos para 26 pacientes, uma ocupação de 104%.

No caso dos leitos de UTI para Covid-19, a ocupação está em 85,7%, com 12 pacientes internados nas 14 vagas disponíveis.

A enfermaria pediátrica do Hospital Materno Infantil está com 3 pacientes nos 5 leitos disponíveis, ocupação de 60%. As 3 UTIs pediátricas disponíveis estão sem pacientes.

De acordo com a 16ª RS, o número de leitos no Providência foram recentemente aumentados, e há possibilidades de aumentar ainda mais, caso seja necessário, podendo chegar a até 40 leitos de enfermaria. No caso das UTIs, seria possível aumentar 2 leitos.