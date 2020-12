Ocupação de leitos clínicos da Covid diminui para 84% no Providência - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

O relatório de ocupação de leitos para Covid-19 divulgado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) mostra que nesta quinta-feira (03), houve redução na ocupação de leitos de enfermaria no Hospital da Providência em Apucarana. A ocupação está em 84%, com 21 pacientes internados nos 25 leitos disponíveis. Na última quarta-feira (02), a ocupação estava em 104%, com 26 pacientes internados.

Nos leitos de UTI, a ocupação permanece em 85,7%, com 12 pacientes internados para 14 leitos disponíveis.

No hospital Materno Infantil, a taxa de ocupação da enfermaria está em 40%, com 2 pacientes internados para 5 vagas disponíveis. A taxa de ocupação da UTI pediátrica está em 25%, com uma criança internada para 4 leitos disponíveis.