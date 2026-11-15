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XINGAMENTOS E AGRESSÃO

Ocorrência de perturbação do sossego termina com PM agredido e casal detido

Veículo que causava o barulho foi flagrado estacionado na calçada e acabou apreendido. Casal vai responder por desacato, resistência e vias de fato

Escrito por Da Redação
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Ocorrência de perturbação do sossego termina com PM agredido e casal detido
Autor Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem de 33 anos e uma mulher de 29 anos foram presos no final da noite de sábado (14) após entrarem em confronto com a Polícia Militar durante uma ocorrência de perturbação do sossego em Apucarana. O caso foi registrado na Rua Guarani, no bairro Village das Cerejeiras, após a equipe policial ser acionada pela segunda vez para conter o barulho excessivo no mesmo endereço.

-LEIA MAIS: Polícia Militar registra 864 acidentes de trânsito em Apucarana em 2026; média é de quase três por dia

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Ao chegar ao local, a guarnição flagrou a mulher estacionando um veículo VW Saveiro sobre a calçada. O automóvel estava com o equipamento de som ligado em volume altíssimo, audível da rua, o que motivou a abordagem imediata. No entanto, os ocupantes passaram a interferir na atuação dos agentes. De acordo com a PM, o homem desrespeitou a ordem legal, ofendeu os policiais com palavras de baixo calão e tentou se afastar.

Quando um dos policiais se aproximou para efetuar a detenção do suspeito, a mulher interveio fisicamente, segurando e empurrando o agente para obstruir a ação. Ela resistiu à tentativa de algemamento e precisou ser imobilizada com o uso moderado de força. Paralelamente, o homem, que estava na área externa da residência, tentou fugir. Ao ser alcançado, ele passou a resistir ativamente, desferindo novos xingamentos e socos contra o policial. Para conter as agressões, a equipe precisou aplicar técnicas de defesa pessoal e utilizar spray de pimenta, conseguindo derrubá-lo e algemá-lo na sequência.

Após a confusão, ambos receberam voz de prisão e foram informados sobre seus direitos constitucionais. O veículo Saveiro foi apreendido e recolhido ao pátio do Detran devido a uma série de irregularidades administrativas, incluindo estacionar no passeio e o uso de som em volume não permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O casal foi encaminhado à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, onde deverá responder pelos crimes de perturbação do sossego, desacato, desobediência, resistência e vias de fato.

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