Da Redação

Na manhã desta terça-feira (23), obras de melhorias são realizadas na BR-369, no perímetro urbano de Apucarana. O trânsito próximo do 'bonezão' segue no sistema pare e siga.

Por causa das melhorias, um grande congestionamento se formou na rodovia. A Viapar, concessionária que administra o trecho, ainda não repassou detalhes sobre as obras e nem quando o serviço será finalizado.

Aos motoristas, atenção redobrada.