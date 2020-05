Obras na Avenida Santa Catarina já atingem 50% do cronograma

Junto com o desenvolvimento, a Prefeitura de Apucarana está levando obras de infraestrutura aos bairros para acompanhar o crescimento da demanda. Exemplo disso é a Avenida Santa Catarina, que ficou pequena após receber a sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir). Apesar da pandemia do coronavírus, as obras de alargamento da via foram mantidas e já atingem 50% do cronograma previsto.

O prefeito de Apucarana esteve nesta semana no local acompanhando o ritmo das obras, que estão sendo tocadas pela Construtora Vitorino, empresa contratada pelo Município. “A partir da chegada do Cisvir, o fluxo de trânsito aumentou bastante, exigindo a remodelação da avenida. Com o alargamento, vamos dar mais segurança e fluidez ao tráfego”, destaca Junior da Femac.

A avenida tem atualmente sete metros e passará a ter 10 metros de largura, no trecho compreendido entre a Rua Carlos Schmidt até a Rua Dom Pedro II, junto à lateral paralela ao consórcio e a linha férrea. “Esta obra da Avenida Santa Catarina não foi pensada de forma aleatória, ela tem o porquê de existir e está dentro de um planejamento que visa dotar toda esta região, que está em expansão, de estrutura adequada para absorver o impacto de importantes equipamentos públicos atraídos recentemente”, reitera.

Além do Cisvir, existem nesta região da cidade diversos prédios e serviços públicos, como a Praça CEU, a Unidade Básica de Saúde Bolivar Pavão, capela mortuária e, em fase final de construção, a nova sede do Fórum Trabalhista de Apucarana. “Somente na Avenida Santa Catarina, estamos investindo R$ 310 mil e a obra faz parte de um conjunto de melhorias realizadas pela prefeitura nesta região da cidade, como a construção de uma rotatória na Avenida Central do Paraná”, salienta Junior da Femac.

Segundo o secretário municipal de Obras, engenheiro Herivelto Moreno, na remodelação da Avenida Santa Catarina serão executados 1,2 mil m² de asfalto novo e 2.345 m² de reperfilamento asfáltico, além da implantação de 420 m² de calçadas, com 1,20 metro de largura. “A empreiteria já fez a demolição do asfalto na área onde a pista será alargada, limpeza, implantação de meio-fio e a base com pedra graduada. Restam agora os serviços de recuperação e deslocamento de bocas de lobo, aplicação da capa asfáltica e do reperfilamento”, informa Herivelto.