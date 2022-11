Obras movimentam terreno do Centro Empresarial ACIA, em Apucarana

Da Redação

Foi anunciado, nesta sexta-feira (18), que duas etapas importantes estão em andamento no terreno onde será construído o maior empreendimento comercial da história de Apucarana, Norte do Paraná. Para a construção do Centro Empresarial ACIA está sendo realizado, neste momento, o processo de sondagem do solo.

O presidente da SPE, Jayme Leonel, comanda a governança do condomínio e explica os procedimentos. “Contratamos uma empresa especializada para fazer este processo, que consiste no reconhecimento e caracterização do terreno. É a forma de conhecer e classificar as diferentes camadas do solo, ver o nível do lençol freático e a capacidade de carga ou resistência do terreno em várias profundidades. Hoje em dia, é um pré-requisito fundamental para finalizar o projeto estrutural do edifício, garantindo o sucesso e segurança da obra e das construções em seu entorno”, diz Leonel.

Ao mesmo tempo, uma segunda etapa se iniciou, nesta quinta-feira (17), com uma terraplenagem inicial. “Durante o dia todo serão retirados do terreno mais de 1.000 toneladas de terra. É equivalente a 60 caminhões em fila ou 600 metros cúbicos de carga. São números impressionantes para um dia de serviço. O volume total a ser retirado na obra da fundação do Centro Empresarial vai ser muito maior, mas o de hoje era necessário para ajudar no processo de sondagem do solo, antes do início das obras propriamente ditas”, destaca Leonel.

Neste período, outras etapas para a execução do prédio estão sendo adiantadas. “Tivemos um longo e necessário processo de validação do projeto arquitetônico final, bem como tramites burocráticos a serem vencidos até o momento. E as reuniões com a equipe de engenheiros continuam a fim de fazer os ajustes finais na parte estrutural, elétrica e hidráulica. Enquanto todos esses projetos complementares não forem concluídos, a fundação e o restante da construção não começam. Nos próximos dias começamos a visitar e orçar fornecedores de vidros, ferragens, entre outros materiais que necessitam ser encomendados", conclui Leonel.

