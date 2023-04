Obras do Pronto Socorro do Hospital da Providência avançam

Da Redação

Hospital fica localizado na Rua Rio Branco

As obras do Pronto Socorro do Hospital da Providência, em Apucarana, norte do Paraná, seguem avançando e a estrutura da nova entrada e saída exclusiva de ambulâncias já pode ser observada pela população na rua Rio Branco.

“Para maior agilidade do atendimento, a entrada de ambulância terá acesso direto à sala de emergência e a nova entrada terá uma cobertura para benefício dos pacientes”, explica Irmã Geovana Ramos, diretora geral do Hospital da Providência.

Iniciada no final de novembro, as obras com área total de 1.595,32m² estão sendo feitas com recursos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). “As áreas reformadas e ampliadas permitirão também a implantação de um novo fluxo para maior conforto e segurança aos pacientes”, diz Irmã Geovana.

De acordo com a diretora, a reforma do Pronto Socorro é uma obra muito importante para Apucarana. “Agradecemos à Secretaria de Saúde do Paraná e ao secretário de saúde, Dr. Beto Preto que apoiaram esse projeto, sempre visando o melhor para os nossos pacientes”, fala Irmã Geovana.

No dia 25/10, a foi assinada a ordem de serviço para as obras de ampliação do Pronto Socorro do Hospital da Providência com investimentos de quase R$ 3 milhões, viabilizados pelo Governo do Estado, através de gestão do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

