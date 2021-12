Da Redação

Obras do “Parque do Tancredo” entram na fase final

O prefeito Júnior da Femac entrega nos próximos dias, já dentro da programação comemorativa aos 78 anos de Apucarana, o Parque Municipal Tancredo Neves. A nova área de lazer e convivência comunitária está em reta final de obras junto à ligação do Núcleo Habitacional Tancredo Neves e os jardins Paraná/Paraíso.

continua após publicidade .

Coordenadas pelo prefeito Júnior da Femac, as intervenções são executadas através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. “Nesta semana concluímos a duplicação da Rua São Salvador, uma obra de mobilidade urbana que exigiu recuo dos postes e calçadas e que contempla mais uma etapa dentro do Programa Interbairros”, pontua o prefeito. De acordo com ele, a via passou de seis para nove metros de largura, sendo que um dos lados ainda ganhou área de estacionamento. “O serviço será finalizado agora com implantação da sinalização de trânsito horizontal e vertical”, relata.

Em vistoria ao canteiro de obras, Júnior da Femac constatou que faltam apenas detalhes para finalização do parque. “Já está concluída toda parte de reforço no sistema de drenagem das águas da chuva e iluminação pública, construção de calçadas e pista de caminhada e a revitalização da lagoa que deu um novo e belo aspecto à paisagem”, detalha. Segundo ele, a implantação de equipamentos públicos como playground, mesas, bancos, lixeiras e paisagismo também está praticamente pronta. “Além de grama, o paisagismo contempla o plantio de árvores adequadas ao meio urbano”, justifica o prefeito.

continua após publicidade .

O projeto em fase final também contempla um estacionamento interno com pedra brita para cerca de 30 veículos. “Este serviço deve ser concluído nos próximos dias”, esclarece Júnior da Femac.

Além de estar localizado próximo ao campus Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o novo parque municipal beneficia uma região bastante populosa. “No local, os visitantes poderão pescar, jogar futebol, usar o parquinho, fazer piquenique e caminhadas”, conclui o prefeito, reforçando que as obras estão a cargo da Secretaria de Serviços Públicos com atuação do superintendente Hellington “Tom” Martins.